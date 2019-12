The Witcher (Netflix): Beliebteste Serie im Jahr 2019 auf Netflix; neuer Wild-Hunt-Rekord auf Steam - 4Players.de

The Witcher 6 Underground Haus des Geldes Teil 3 Murder Mystery Triple Frontier Jumanji: Willkommen im Dschungel Sex Education Isn't It Romantic Stranger Things 3 The Irishman

The Witcher Haus des Geldes Teil 3 Sex Education Stranger Things 3 How to Sell Drugs Online (Fast) (erste deutsche Netflix-Produktion der Kölner bildundtonfabrik) The Umbrella Academy You - Du wirst mich lieben S2 Tote Mädchen lügen nicht S3 Élite S2 Love, Death & Robots

Netflix meldet, dass die Witcher-Serie in Deutschland im Jahr 2019 am populärsten im Vergleich zu allen anderen Serien- und Filmproduktionen war, obgleich die Serie erst am 20. Dezember 2019 anlief. Der Streaming-Dienst nannte jedoch keine konkreten Zuschauerzahlen, gab aber immerhin Top-Listen heraus. Demnach war die Serie rund um Geralt von Riva, Ciri und Yennefer beliebter als (der furchtbare Actionfilm) 6 Underground, Haus des Geldes Teil 3, Murder Mystery und Triple Frontier.Top Ten 2019 - Alle Kategorien (Deutschland)Top Ten 2019 - Serien (Deutschland)Die Serie mit Henry Cavill (Geralt von Riva) über Monster, Magie und Schicksal basiert auf den Fantasy-Romanen von Andrzej Sapkowski und nicht auf den Computer- und Videospielen von CD Projekt Red. Die Dreharbeiten für Staffel 2 beginnen im Frühjahr 2020 in London. Der geplante Start auf Netflix ist 2021. In den Hauptrollen kehren Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri für die zweite Staffel zurück. Acht Episoden sind geplant.Der Erfolg der TV-Serie beflügelte auch die Spielerzahlen der The-Witcher-Titel ( wir berichteten ). So waren in den vergangenen 24 Stunden 94.651 Spieler gleichzeitig in The Witcher 3: Wild Hunt auf Steam (PC) aktiv. The Witcher 3 hat damit den bisherigen Rekord (92.268), der direkt nach der Veröffentlichung des Hauptspiels im Mai 2015 gemessen wurde, übertroffen. Da das Spiel auch auf GOG.com erhältlich ist, dürfte die Anzahl der aktiven Spieler noch etwas höher liegen. Kurz vor Heiligabend waren noch über 48.000 Personen gleichzeitig in The Witcher 3 aktiv.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer