The Witcher (Netflix): Vorproduktion für zweite Staffel soll bald beginnen

Bei Netflix ist man offenbar sehr zufrieden mit dem Start der Serie rund um den Witcher, die seit Januar beim Streamingdienst zur Verfügung steht. Denn eine zweite Staffel scheint nicht nur beschlossene Sache zu sein, sondern auch die Vorproduktion soll bereits in Kürze starten. Das behauptet zumindest Schauspieler und Geralt-Darsteller Henry Cavill in seinem Beitrag bei Instagram. In dem Video bedankt er sich nach Angaben bei DualShockers auch bei den Fans, die der Serie zum Erfolg verholfen und ihr viel Liebe entgegengebracht haben.Auch Ben war in seiner Kritik zur ersten Staffel recht angetan vom Witcher im TV-Format, der angesichts steigender Spielerzahlen auch dafür gesorgt hat, dass die Leidenschaft zur Rollenspiel-Reihe von CD Projekt Red neu entfacht wird Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer