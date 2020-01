The Witcher (Netflix): Netflix-Serie sorgt für Neuauflage der Bücher

#Witcher fans, we have heard you loud and clear! We're printing *more than half a million books* to meet demand for Andrzej Sapkowski's New York Times-bestselling series!



Nach dem Start der Netflix-Serie rund um The Witcher mit Henry Cavill entdecken nicht nur Spiele-Fans die Begeisterung für die Reihe wieder und wollen vor allem in The Witcher 3: Wild Hunt die Abenteuer des Hexers erneut erleben (oder einen alternativen Pfad verfolgen).Auch das Interesse an den literarischen Vorlagen aus der Feder des polnischen Autors Andrej Sapokowski scheint im Fahrwasser der Serie rapide nach oben zu schnellen. Entsprechend veranlasste der Verlag Orbit Books nach Angaben von DualShockers jetzt den Druck von neuen Auflagen der acht bisher erschienenen Bände. Insgesamt wurden mehr als 500.000 neue Exemplare für die Neuauflagen geordert."Die Nachfrage für alle acht Bücher der Reihe hat im Zuge der Erwartungen auf den Netflix-Start im letzten Jahr kontinuierlich zugenommen", so Orbit Books. "Nach der Veröffentlichung sind die Verkäufe in allen Formaten phänomenal - seien es gedruckte Bücher, eBooks oder Hörbücher. Die US-Zweigstelle von Orbit druckt aktuell über 500.000 Exemplare neu, um die exponentiell hohe Nachfrage zu befriedigen."