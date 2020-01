The Witcher (Netflix): Autoren haben bereits grobe Pläne für sechs weitere Staffeln

Die erste Staffel der Netflix-Serie The Witcher war ein so großer Erfolg, dass die Bestätigung für die Produktion einer zweiten Staffel nicht lange auf sich warten ließ. Dadurch, dass die Vorproduktion schon bald beginnen soll und darauf die Dreharbeiten auf dem Programm stehen, rechnet man bei PC Gamer mit einer Ausstrahlung Mitte oder Ende 2021. Auch bei Variety geht man davon aus, dass der Hexer erst im kommenden Jahr ins Programm des Streaming-Anbieters zurückkehren wird.Lauren Hissrich, einer der hauptverantwortlichen Köpfe hinter der Netflix-Serie, dachte aber bereits von Anfang an in größeren Dimensionen und hatte einen möglichen Erfolg bereits in die Pläne einkalkuliert. Nach Angaben von PC Gamer betonte sie bereits vor der Bestätigung für die Arbeiten an einer zweiten Staffel, dass man bereits Stoff für sechs weitere Staffeln grob ausgearbeitet habe."Das Schlimmste, was wir hätten machen können, wäre all unsere Energie nur in die erste Staffel zu stecken und nicht darüber nachzudenken, wohin sich diese Figuren noch entwickeln können", so Hissrich.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer