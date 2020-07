The Witcher (Netflix): Blood Origin: Vorgeschichte soll in einer neuen TV-Serie erzählt werden

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.



— NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020

Netflix baut das Witcher-Serien-Universum weiter aus. Der Streaming-Gigant hat mit The Witcher: Blood Origin eine Prequel-Serie als Ableger angekündigt , die im Witcher-Universum spielen wird. Sie soll 1.200 Jahre vor den Ereignissen der Haupterzählung der aktuellen Witcher-Serie rund um Geralt von Riva spielen und in sechs Folgen erzählen, wie der erste Hexer erschaffen wurde.Showrunner sind Lauren Schmidt Hissrich (The Witcher Season 1 & 2) und Declan de Barra (Autor der vierten Episode "Of Banquets, Bastards and Burials" bei The Witcher, Staffel 1). Ein Zeitplan wurde nicht genannt.Die Dreharbeiten der zweiten Staffel von The Witcher werden wegen der Covid-19-Pandemie sehr wahrscheinlich im August 2020 wieder aufgenommen. Versprochen werden eine Erzählung auf nur einer Zeitebene und mehr Witcher-Charaktere abseits von Geralt (z.B. Vesemir).Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer