The Witcher (Netflix): Verschobener Drehplan zwingt zu einer Neubesetzung

Thue Ersted Rasmussen wird es nicht möglich sein, in der zweiten Staffen der Netflix-Serie rund um The Witcher wieder in die Rolle von Eskel zu schlüpfen. Das hat der Schauspieler nach Angaben von Eurogamer.net via Instagram verkündet. Schuld an der Misere hat die Corona-Pandemie, die sich negativ auf den ürspünglichen Zeitplan auswirkte und schließlich zu Termin-Konflikten führte.Folglich muss Netflix die durchaus wichtige Rolle jetzt neu besetzen. Laut eines Berichts von Deadline.com hat man bereits einen Nachfolger gefunden: Demnach wird der Schweizer Basil Eidenbenz einspringen und ab der zweiten Staffel als Eskel in der Witcher-Serie zu sehen sein.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer