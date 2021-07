The Witcher (Netflix): Teaser-Trailer der zweiten Staffel bei der WitcherCon gezeigt; Termin: 17. Dezember

Bei der WitcherCon ist (wenig überraschend) der erste Teaser-Trailer zur zweiten Staffel der Netflix-Serie gezeigt worden. Zugleich bestätigte der Streamingdienst, dass die zweite Staffel ab dem 17. Dezember 2021 verfügbar sein wird - knapp zwei Jahre nach der ersten Staffel.Henry Cavill wird als Geralt von Riva erneut die Hauptrolle spielen, Anya Chalotra kehrt als Yennifer zurück und auch Freya Allan (Ciri) und Joey Batey (Jaskier) bleiben Teil der Hauptbesetzung. In neuen Rollen sind Kim Bodnia als Vesemir (ältester Hexer und Schwertkampf-Ausbilder anderer Hexer), Yasen Atour als Coën, Agnes Bjorn als Vereena, Paul Bullion als Lambert, Thue Basil Eidenbenz als Eskel (ebenfalls ein Hexer), Aisha Fabienne Ross als Lydia, Kristofer Hivju als Nivellen und Mecia Simson als Francesca zu sehen. Acht Folgen sind geplant. Vier Regisseure übernehmen in Staffel 2 die Leitung von jeweils zwei Episoden: Stephen Surjik bei den Folgen 1 & 2, Sarah O'Gorman bei den Folgen 3 & 4, Ed Bazalgette bei den Folgen 5 & 8 und Geeta V. Patel bei den Folgen 6 & 7.Lauren Schmidt Hissrich, Showrunnerin und ausführende Produzentin sagte über die zweite Staffel: "Die Reaktionen auf die erste Staffel von The Witcher haben uns weiter darin bestätigt, auch für die neuen Episoden nur die besten Talente zu gewinnen. Sophie Holland und ihr Casting-Team haben erneut die besten Schauspieler*innen gefunden, um die Charaktere darzustellen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie sie durch den Einfluss unserer erfahrenen Regisseure die neuen Geschichten zum Leben erwecken."