The Witcher (Netflix): Teaser-Trailer zum Prequel Blood Origin auf Netflix

Nächstes Jahr im Sommer startet die dritte Staffel der Netflix-Serie The Witcher und es wird die letzte sein, in der Henry Cavill als Geralt von Riva auftritt , bevor er für Staffel 4 das Zepter an Liam Hemsworth weitergibt.Fans waren angesichts des überraschenden Schauspielerwechsels alles andere als glücklich, werden diesen Winter aber immerhin mit einem vierteiligen Prequel vertröstet. The Witcher: Blood Origin erscheint am 25. Dezember exklusiv auf Netflix und will 1200 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie seine ganz eigene Geschichte erzählen.Mit The Witcher: Blood Origin geht Netflix nun einen ähnlichen Weg wie Amazon mit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und versetzt The Witcher-Fans an den Anfang des Epos. In der Elfenwelt, die 1200 Jahre vor den Abenteuern von Geralt und seinem treuen Barden Rittersporn spielt, erhebt sich nämlich der erste Hexer überhaupt.Neben dem Ursprung des ersten Hexers will The Witcher: Blood Origin sich in seinen vier Folgen auch auf die sogenannte „Sphärenkonjunktion“ konzentrieren, die ja bekanntlich die Welten von Monstern, Menschen und Elfen zu einer einzigen zusammengebracht hat.Henry Cavill bekommt ihr im Prequel natürlich nicht zu sehen, dafür betritt Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once, Shang-Chi) die mittelalterliche Fantasy-Bühne. Neben Yeoh könnt ihr ab dem 25. Dezember unter anderem auch Lenny Henry, Dylan Moran und Zach Wyatt in passenden Gewändern bewundern.Auch die Videospielwelt von The Witcher ist noch lange nicht an ihrem Ende angelangt. Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat aktuell gleich fünf Eisen von der Fantasy-Saga nach den Büchern von Andrzej Sapkowski im Feuer, darunter auch das frisch angekündigte Remake vom ersten The Witcher Zugegeben: Die Neuauflage wird nicht von CD Projekt Red selbst produziert, sondern von Fool’s Theory. Weil sich dort aber einige ehemalige The Witcher-Entwickler versammelt haben, dürften Fans aber allem Anschein nach beruhigt sein. Konkretere Informationen liegen aber ohnehin noch in weiter Ferne, mit einem Release vor 2024 sei nicht zu rechnen.