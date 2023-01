The Witcher (Netflix): Weitere Serien-Spin-offs nach Blood Origin vorstellbar

The Witcher-Serie auf Netflix: Künftige Projekte – trotz starker Kritik?

Auch, wenn das Prequel zur The Witcher Serie auf Netflix, Blood Origin, zunächst nicht auf die erhoffte positive Resonanz gestoßen sein mag, könnten weitere Spin-offs folgen.Dies lässt zumindest eine Andeutung des Showrunners, Declan De Barra, erahnen. Im Zuge eines Interviews spricht er über die Breite von The Witcher, die die Fantasy-Romanvorlage von Andrzej Sapkowski offenhält.Während die Vorgeschichte zur The Witcher-Serie mit dem Namen Blood Origin auf Netflix für gemischte Gefühle sorgt und bei vielen Kritikern eher auf Ablehnung stößt, konnte auch uns das Prequel nicht vollends begeistern . Dennoch gibt es bereits jetzt Ideen und allem Anschein nach auch Pläne für weitere Projekte, wie De Barra im Interview mit Radiotiimes verrät und Comicbook berichtet "Sapkowski ist der König der in sich geschlossenen Geschichte, und je mehr wir von ihm gelesen hatten, umso breiter aufgestellt war die Welt", erklärt der Showrunner. "Das ist der Vorteil daran, all diese Projekte zu machen - es mag sich um alleinstehende Umsetzungen handeln, doch sie skizzieren eine andere Seite dieser Welt und expandieren sie weiter. Das ist der spaßige Teil", heißt es darüber hinaus.Allem Optimismus zum Trotz geht der Sturm aus Kritik sicher nicht ganz unbemerkt an den Produzenten der The Witcher-Serien-Spin-offs vorbei. Somit bleibt abzuwarten, ob wir uns künftig tatsächlich noch auf weitere Nebenprodukte in filmischer Form vom Hexer einstellen dürfen. Eines steht jedoch ganz sicher fest: Hauptdarsteller Henry Cavill wird in Staffel 4 der The Witcher-Serie ersetzt. Letztes aktuelles Video: Staffel 2 | Teaser