The Witcher (Netflix): Neuer Trailer für Staffel 3 von Netflix angeteasert

The Witcher auf Netflix: Kommt endlich der erste Trailer zu Staffel 3?

hat wie es aussieht den ersten großenzuderangeteasert. Dieser könnte demnach schon am morgigen Tag erscheinen.Nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel Ende 2021 warten Fans gespannt auf die Fortsetzung der beliebten Fantasyadaption. 2022 folge dasnicht besonders gut ankam.Jüngst teilte man über den offiziellen Twitter-Account der The Witcher-Serie von Netflix mit, dass Fans sich noch bis morgen, dem 25. April, gedulden müssen. Passenderweise unterlegte man die Neuigkeit mit einem Bild, auf dem Hexer Geralt, fest umschlossen von Ciri und Yennefer, zu sehen ist. Zwar wurde Netflix nicht wirklich konkret, vermutlich handelt es sich aber um den ersten Trailer zur heißersehnten dritten Staffel der Serienumsetzung von CD Projekts Fantasy-Epos.Bei Staffel 3 der The, der bereits vor einiger Zeit bekanntgab, mit Season 4 auszusteigen. Stattdessen. Statt ihm wird Liam Hemsworth in die Rolle des Hexers schlüpfen.Für die dritte Staffel von Netflix' The Witcher-Serie gibt es derweil noch keinen konkreten Releasetermin, allerdings gilt das Jahr 2023 als durchaus wahrscheinlich. Mit dem Teaser geht der Streaming-Dienst aber nun einen Schritt in die richtige Richtung und gibt uns zumindest eine Kostprobe darauf, was uns noch erwartet.Letztes aktuelles Video: Staffel 2 | Teaser