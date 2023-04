The Witcher (Netflix): Starttermin von Staffel 3 mit erstem Teaser-Trailer enthüllt

The Witcher auf Netflix: Erster Teaser-Trailer - Im Juni geht es mit Staffel 3 los

Nachdem erwurde, folgt nun der erste offiziellezurderauf. Dieser enthüllt auch gleich, wann Geralts Abenteuer fortgesetzt wird.Dabei soll Staffel 3 der The Witcher-Serienadaption ingezeigt werden, die mit rund einem Monat Abstand auf Netflix veröffentlicht werden. Schon in wenigen Wochen ist es so weit.Der Ankündigung zufolge startet Staffel 3 von The Witcher auf Netflix nämlich bereits am 29. Juni mit den, ehe uns der zweite Teil, mit demfolgen, am 27. Juli erwartet. Der Teaser-Trailer dürfte eingefleischte Witcher-Fans aber schon jetzt ordentlich einheizen:Das Prozedere ist uns bereits von anderen Netflix-Serien, beispielsweise Sci-Fi-Hit Stranger Things, bekannt. So wird die Spannung noch einmal gesteigert, während man sich gleichzeitig etwas mehr Zeit zum Gucken lassen kann, ehe dann auch schon das Staffelfinale wartet.Staffel 3 der The Witcher-Serie ist allerdings auch gleichzeitig die letzte,. Bereits vor Monaten verkündete der Superman-Schauspieler sein Aus. Stattdessen hat sichvon Amazon, verschrieben. Die Rolle des Hexers übernimmt kein Geringerer als Hollywood-Star Liam Hemsworth, was Fans der Netflix-Adaption wohl zumindest teilweise über den Abgang Cavills hinwegtrösten dürfte.Letztes aktuelles Video: Staffel 2 | Teaser