The Witcher (Netflix): Erster Trailer zu Staffel 3 auf dem Summer Game Fest veröffentlicht

Auf dem diesjährigenpräsentiert man uns mit einem Star-Aufgebot rund umund Co. den ersten offiziellenzur dritten Staffel von. Dieser hält ein paar frische Einblicke zur Handlung bereit.Neben einigen kleineren und größeren Ankündigungen aus der Welt der Videospiele, darunter ein, bekamen auch Fans der filmischen Fantasy-Adaption um Hexer Geralts Abenteuer frisches Futter vorgesetzt.Über rund drei Minuten bekommen wir reichlich neues Material zur dritten Staffel der The Witcher-Serie zu sehen. Und dabei geizt Netflix keineswegs an Action, wie schon anhand der dramatischen Musik innerhalb der ersten Sekunden deutlich werden dürfte:Passend zur Musik nimmt auch das Schicksal rund um Geralt, Ciri und Yennefer immer bedrohlichere Züge an. Zweitere gibt uns dabei einen ersten Vorgeschmack auf ihre immer stärker werdenden Hexer-Fähigkeiten, die ihr allerdings nicht nur Freunde machen sollen. Außerdem spendiert man uns noch einen kurzen Blick auf die „Wilde Jagd“, eine Geister-Armee, die sich auf ihren düsteren Pferden eine wilde Verfolgungsjagd mit der jungen Hexer-Anwärterin durch den Wald liefern.Garniert wird das ganze mit einigen eindrucksvollen Kampfszenen, in denen auch Fan-Liebling Henry Cavill Schwerter schwingend zu sehen ist. Leider zum letzten Mal, denn mit der dritten Staffel von Netflix‘ The Witcher-Serie verabschiedet sich der beliebte Darsteller aus dem Projekt. Ersetzt wird er dabei von keinem Geringeren als dem Tribute von Panem-Star, ab da könnt ihr nämlich die fünf ersten Folgen der neuen Staffel exklusiv bei Netflix sehen. Etwa einen Monat später, am 27. Juli, erscheinen dann die verbleibenden drei Episoden auf der Streaming-Plattform.