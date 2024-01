The Witcher (Netflix): Laurence Fishburne für vierte Staffel gecasted

The Witcher: Mysteriöser Regis schließt sich Geralt an





News from The Continent! Laurence Fishburne will be joining The Witcher family as Regis, a world-wise Barber-surgeon with a mysterious past. pic.twitter.com/u8mXxqHs6b



— Netflix (@netflix) January 12, 2024

Die Dreharbeiten für die neue Staffel der Netflix-Serie zuhaben noch nicht begonnen, jedoch wurde jetzt bekannt, dass man einen namhaften Schauspieler für die Rolle eines beliebten Charakters casten konnte.In der vierten Staffel wird derder in den Büchern erstmals im dritten Roman Feuertaufe auftaucht. Auch in der Erweiterungzum Spielspielt Regis eine wichtige Rolle.Wer das Spiel gespielt hat, weiß natürlich längst, wer Regis Rohellec Terzieff-Godefroy in Wirklichkeit ist. Bei seinem ersten Auftritt in Staffel 4 dürfte es jedoch noch ein mysteriöses Geheimnis sein. Der Heiler wird, unter anderem bekannt durch seine Rolle als Morpheus in den Matrix-Filmen, aber auch aus der John Wick-Reihe oder den Serien Black-ish und CSI: Vegas.Wann die neue Staffel anläuft, ist noch unbekannt. Die Dreharbeiten sollen; eine Ausstrahlung vor 2025 ist also unwahrscheinlich. Die Hauptfigur Geralt von Riva wird erstmals von Liam Hemsworth (Tribute von Panem, The Expendables 2) gespielt, der die Rolle nach drei Staffel von Henry Cavill (Man of Steel, Argylle) übernimmt und damit in große Fußstapfen tritt.Wiederkehrende Schauspieler werden neben Freya Allan (Ciri) auch Anya Chalotra (Yennefer) und Joey Batey (Rittersporn) sein, die ihren Charakterenwerden.