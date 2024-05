The Witcher-Serie: Der Geralt der vierten Staffel kommt bei den Fans nicht gut an





First look at Liam Hemsworth as Geralt of Rivia #TheWitcher pic.twitter.com/oyp0RaJEdQ



— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 9, 2024

Wie bereits seit längerer Zeit bekannt ist, wird Fan-Liebling Henry Cavill, der ganze drei Staffeln lang das Schwert in der Hauptrolle deraufschwang, mitnicht mehr als Hexer vor der Kamera stehen.Statt ihm übernimmt Hollywood-Kollegefortan an die Zügel und streift sich das Gewand desüber die Schultern. Ein erster Blick auf eben jenes spaltet nun die Fans – und das obwohl Hemsworth nicht einmal selbst auf dem Bild zu sehen ist.„Wie die Penner-Version von Der Witcher“ oder „Geralt auf Wish bestellt“: Wer unter einem aktuellen Twitter-Post, auf dem der vermeintliche neue Geralt der vierten Staffel von Netflix‘ The Witcher-Serie erstmals bei denzu sehen ist, nach freundlichem Feedback der Fans sucht, der darf erst einmal etwas scrollen. In den Kommentaren überschlägt man sich nahezu mit– und das teilweiseZwar titelt Twitter-Nutzer MyTimeToShineHello war mit den Worten „Erster Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Rivia“, allerdings handelt es sich dabei offenkundig um eine, wie auch einige andere User und mittlerweile eineunter dem Post verdeutlichen. Stattdessen ist auf dem Bild nicht der bekannte Schauspiel-Star zu sehen, sondern stattdessen seinJoel Adrian, wie auch RedanianIntelligence noch einmal klarstellt Es scheint allerdings so, als hätte dieser zusätzliche Informationshappen noch nicht jeden Fantasy-Fan erreicht, denn unter dem Post tummeln sich auch Kommentare, in denen Hemsworth noch vor dem Start vonabgesprochen wird. Und selbst wenn Hemsworth nicht im Fokus der Kritik steht, wird sich allerhandOb es sich dabei tatsächlich um Geralts finalen Look für die vierte Staffel der Serienadaption handelt oder das Outfit, welches auf dem Bild zu sehen ist, erst einmal ganz provisorisch zusammengeschustert wurde, bleibt offen. Zweifelsohne war der Blick hinter die Kulissen, sodass keine voreiligen Schlüsse gezogen werden sollten. Eines wissen wir allerdings ganz sicher: Für, der in die Rolle des mysteriösen Heilkundigen Regis schlüpfen wird.Letztes aktuelles Video: Staffel 2 | Teaser