The Witcher-Serie: Ciri-Darstellerin Freya Allan ist bereit für Neues

Warme Worte für Geralt-Nachfolger Liam Hemsworth

Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass dieaufmit der fünften Staffel zu ihrem Ende geführt werden soll, heißt es auch für die Mitglieder des Casts, sich langsam, aber sicher auf einen Abschied einzustellen.Dies fällt so manchem leichter als dem anderen, wie man nun anhand der jüngsten Äußerungen eines der Serien-Stars beobachten kann. Darstellerinlässt nämlich durchscheinen, dass sie mittlerweile dazu bereit sei, das Gewand deran den Nagel zu hängen.Freya Allan ist aktuell in ihrer jüngsten Rolle im kürzlich angelaufenen Kinofilmzu sehen. Die meisten von euch kennen sie aber vermutlich besser in der Haut der Hexer-Auszubildenen Ciri, in der sie vor wenigen Jahren ihrenfeiern konnte. Dieihr wohl bekanntestes Gesicht – noch bevor sie mit Staffel 5 ihr großes Finale feiert.Im Gespräch mit Inverse verriet Allan nun, warum sie dem Ende der Hexer-Saga mit einementgegenblickt und was sie von, der in die großen Fußstapfen Cavills tritt und sich das düstere Outfit des Hexers Geralt für die beiden letzten Staffeln überstreift, für warme Worte übrig hat.„The Witcher hat mir definitive viel gegeben, weil es meine Schauspielschule war und mir ein gewisses Maß an Selbstvertrauen gegeben hat", so Allan. „Man lernt auch so viele zufällige Fähigkeiten. Ich habe schon vielgemacht, ich weiß, wie man Pferde reitet." Dennoch war die erstbereits „mental so gut wie fertig damit". „Am Anfang war es eine Herausforderung zu denken, dass ich noch zwei weitere machen muss", erklärt sie bezogen auf die finalen Staffeln. „Es wird das Ende eines großen Kapitels sein, worauf ich mich freue und bereit bin. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, werde ich schockiert sein, wie sehr mich das trifft."Zwar wird dasnicht weiterverfolgt, jedoch freue sich Allan darauf, dieweiterzuverfolgen, die nun in die eigentliche The Witcher-Serie integriert wurde. „Das ist der Handlungsstrang, den ich mir gewünscht habe und der mich seit Beginn der Serie am meisten begeistert hat", so Allan.„Ciri hat sich natürlich im Laufe der Serie, aber in dieser Folge sehen wir wirklich eine andere Ciri. Am Ende der letzten Staffel hat sie so viel durchgemacht, dass sieist. Und ich glaube, dass sie am Ende versucht, in dieser anderen Version von sich selbst zu leben und… sie gerät in eine Zone, in der sie nur noch sagt: 'Ich werde einfachsein, weil ich es satt habe, dass die Welt brutal zu mir ist.'"Währenddessen hat sie für Hollywood-Kollege Liam Hemsworth nichts alsübrig: „Er ist so süß und so ein normaler Typ und so bereit, eine Beziehung aufzubauen. Und er tut mir leid, weil er so viel Gewicht und Druck auf seinen Schultern hat, weil er als einer der Hauptdarsteller zu einer neuen Besetzung stößt und jemanden ersetzt, der bereits drei Staffeln gespielt hat."„Das ist eine Menge. Für den Rest von uns war es wichtig, ihm das Gefühl zu geben, dass er ein Teil der Familie ist.", schließt Allan unterstützend ab.