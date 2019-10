WarCraft 3: Reforged: Startschuss für die Mehrspielerbeta - 4Players.de

World of WarCraft: Reitfahrzeug Fleischwagen

Heroes of the Storm: Tyrande, Thrall, Anub'arak und Jaina als Helden

Hearthstone: Kartenrücken "Der Dritte Krieg"

WarCraft 3: Reforged: Skins für Thrall, Champion der Horde, Cenarius des Smaragdgrünen Alptraums, Gefallener König Arthas, Tochter der See Prachtmeer

Overwatch: Spieler-Icons: Mensch, Orc, Untoter, Nachtelf und Lichkönig

Overwatch: Animierte Sprays: Fußsoldat, Grunzer, Ghul und Bogenschützin

Diablo 3: Gefährte Mal'Ganis

StarCraft 2: Konsolenskins

StarCraft: Remastered: Spoils of War-Konsole

Blizzard Entertainment startet in dieser Woche die Mehrspielerbeta von WarCraft 3: Reforged auf PC. Die ersten Einladungen werden in mehreren Wellen an Spieler verschickt, die die Spoils of War Edition von WarCraft 3: Reforged im Vorverkauf erworben haben. Weitere Einladungswellen gehen anschließend unter anderem an Spieler, die die Standard Edition im Vorverkauf bezogen haben. Die ersten Spieler haben bereits eine Einladung erhalten.Die Mehrspielerbeta startet mit eingeschränkten Inhalten. Zu Beginn werden nur die Völker der Orcs und Menschen in der Spielerzuweisung 1 gg. 1 und 2 gg. 2 verfügbar sein. Untote und Nachtelfen sowie weitere Spielmodi werden in den kommenden Wochen hinzugefügt.Die überarbeitete Version von WarCraft 3 soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Darüber hinaus hat Blizzard die weiteren digitalen Bonusinhalte der Spoils of War Edition für andere Blizzard-Spiele benannt Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Das Ausmerzen von Stratholme Spielszenen