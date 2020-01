WarCraft 3: Reforged: Sämtliche Rechte an Custom-Games der Nutzer sollen diesmal bei Blizzard bleiben

Offenbar wolle man sich diesmal nicht den Erfolg von solchen Erfolgsgeschichten durch die Finger gleiten lassen, so das Magazin - denn früher hätten z.B. Riot und Valve viel Geld mit diesen Ideen machen können. Unter den neuen Regeln besäße Blizzard dagegen sämtliche Rechte an beliebten Projekten aus den in Reforged erstellten Custom-Games.



Neben solch einer unüblichen Strategie gebe es aber auch Abschnitte im Dokument, die heutzutage gängiger seien. So schütze man sich u.a. vor Fan-Spielen, die Rechte Dritter verletzen könnten. Eine Neuauflage von Warcraft-3-Custom-Games wie Anime Fight, DBZ Tribute oder Pimp My Mario seien also unwahrscheinlich. Da Blizzard sich die komplette Freiheit vorbehalte, nach Belieben alles mögliche mit einer Nutzer-Schöpfung anzustellen, könnten manche Projekte natürlich komplett entfernt werden. Auch Mods, welche der Provokation, Einschüchterung oder der Bekämpfung anderer Gruppen dienten, seien verboten - ebenso wie Inhalte sexueller Natur.

Früher sorgten frische Nutzerideen in Custom-Games zu Warcraft 3 für ganz eigene Spielkonzepte, dei sich später in sehr erfolgreiche Titel wie Dota 2 und League of Legends entwickelten. Das soll laut pcgamer.com beim kommenden WarCraft 3: Reforged jedoch nicht der Fall sein, denn laut der offiziellen Acceptable Use Policy bleiben diesmal sämtliche Rechte an Custom-Games bei Hersteller Blizzard.