WarCraft 3: Reforged: Statement von Blizzard zum Spielzustand; Verbesserungen und lange Unterstützung geplant

"Wir haben die Diskussionen der letzten Tage verfolgt und möchten euch für euer Feedback und eure Unterstützung danken. Zunächst einmal möchten wir uns bei denen entschuldigen, die nicht das gewünschte [Spiel-]Erlebnis gemacht haben und euch unsere Pläne für das, was als Nächstes kommt, mitteilen", so beginnt das erste Statement von Randy Jordan (Community Manager bei Blizzard Entertainment) nach der Veröffentlichung von WarCraft 3: Reforged . Der Community-Manager erklärte zunächst, dass sie die Serverlast-Probleme am Launch-Tag in kürzester Zeit beheben konnten, sie sich aber mehr Zeit für die anderen Probleme und Anmerkungen der Spieler nehmen würden. Kurz und knapp: WarCraft 3: Reforged soll noch lange Zeit unterstützt und mit Updates versorgt werden."Bevor wir weitermachen: Das Team ist begeistert, dass WarCraft 3: Reforged endlich fertig ist und wir werden das Spiel noch lange Zeit voll und ganz unterstützen. Die nächsten Patches und Updates, die wir weiter unten besprechen werden, sind nur ein Teil unserer laufenden Pläne. Dieses Spiel ist ein integraler Bestandteil der Blizzard-DNA, mit einem Team, das WarCraft 3 liebt und wir freuen uns darauf, unser Herzblut langfristig in Reforged und die WarCraft-3-Community zu stecken", heißt es weiter.Ende dieser Woche soll ein Patch erscheinen, der bestimmte Probleme von WarCraft 3: Classic aus der Welt schaffen soll, z.B. Farb- und Shader-Unstimmigkeiten, Audio-Bugs, Porträt-Animationen und Macken bei der Benutzeroberfläche.Im Zuge der Verschmelzung von Classic mit Reforged sind bestimmte Online-Features wie Clans, Leaderboards etc. aktuell nicht verfügbar. Diese Elemente sollen wie bei StarCraft: Remastered mit kommenden Patches nachgeliefert werden. Dieses Update sollen sowohl für WarCraft 3: Classic als auch für WarCraft 3: Reforged gelten. Die Veröffentlichungspläne sollen im Laufe der kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Die Anpassungen und Umstellungen (u.a. auf das MMR-System) sind laut den Entwicklern sehr umfangreich und zeitaufwändig.Über die überarbeiteten Zwischensequenzen, die letztendlich gestrichen wurde, schreibt Randy Jordan: "Wie wir bereits letztes Jahr auf der BlizzCon besprochen haben, wollten wir nicht, dass sich die Zwischensequenzen im Spiel zu weit vom Originalspiel entfernen. Wir sind bei der Show ein wenig tiefer in den Gedankengang dahinter eingedrungen, aber der wichtigste Aspekt ist, dass die Kampagnen eine der klassischen Elemente der Warcraft-Geschichte erzählen und wir wollen den wahren Geist von WarCraft 3 bewahren und den Spielern ermöglichen, diese unvergesslichen Momente so zu erleben, wie sie waren (wenn auch mit neuen Animationen und detaillierter Grafik." Warum WarCraft 3: Reforged weiterhin mit einem Trailer, der eben diese gestrichenen Cutscenes zeigt, beworben wird, wurde nicht aufgegriffen. Zumindest will das Team in Zukunft stärker mit der Community kommunizieren.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich