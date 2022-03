Diablo Immortal: Voranmeldung für iOS gestartet und Vorbestellerbonus vorgestellt

Über drei Jahre nach der kontroversen Ankündigung von Diablo Immortal für Mobile-Geräte, steht der Release des Action-Rollenspiels von Blizzard Entertainment nun wohl bald bevor. Demnach ist der Titel heute prominent im App Store von Apple zu sehen, denn die Voranmeldungen sind jetzt auch für iOS und iPadOS möglich. Schon seit einiger Zeit können sich Android-Nutzer bereits über die Webseite oder im Google Play Store registrieren. Einen finalen Release gibt es weiterhin nicht, doch Diablo Immortal soll noch in der ersten Jahreshälfte 2022 zur Verfügung stehen.Mit einem neuen Trailer stellte das Entwicklerteam außerdem Belohnungen vor, die an alle Spieler verteilt werden, wenn sich bis zum Launch mindestens 30 Millionen Nutzer für Diablo Immortal im Store ihrer Wahl vorregistrieren. Dabei handelt es sich um das Horadrim-Accessoireset, das eure Figur in eine "goldene Pracht" hüllen wird. Wie der Skin an den einzelnen Klassen aussieht, wird im bereits erwähnten Trailer präsentiert. Nach der Veröffentlichung von Diablo Immortal muss innerhalb von 30 Tagen das Tutorial gespielt werden, wenn man das Accessoireset freischalten will.Zusätzlich hat Blizzard einige Details zum Klassenwechsel im Action-Rollenspiel verraten. So wird es schon kurz nach dem Launch eine Funktion geben, mit der ihr jederzeit zu einer anderen Klasse wechseln könnt – und das ohne euren bisherigen Fortschritt zu verlieren. In der Ankündigung heißt es: "Wenn ihr eure Klasse wechselt, bleibt euer Fortschritt auf Paragonstufen bestehen. Ihr erhaltet ein neues Set aus passenden ausgerüsteten Gegenständen für eure neue Klasse und könnt euren kompletten Gegenstandsfortschritt und alle Edelsteine übertragen. Eure alten ausgerüsteten Gegenstände und der Inhalt eurer Beutetruhe bleiben erhalten […] Ihr müsst allerdings legendäre Gegenstände für eure neue Klasse sammeln."