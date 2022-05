Diablo Immortal: Alle Infos zum Start am 2. Juni 2022 in der Übersicht

Die PC-Version von Diablo Immortal kann man



Welche Inhalte sind im Free-to-Play-Modell kostenlos



Diablo Immortal ist kostenlos als Download auf PC, iOS und Android in den Stores verfügbar. Dabei ist der komplette Story-Modus und alle sechs Klassen (Barbar, Mönch, Dämonenjäger, Zauberin, Totenbeschwörer und Kreuzritterin) enthalten. Man kann also in der Theorie das gesamte Spiel erleben, ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen. Aber wie bei Free-to-Play üblich, kann man durch Echtgeld zahlreiche Prozesse beschleunigen und kommt dadurch schneller an seltene Beute und Ausrüstung. Am 2. Juni 2022 erscheint Diablo Immortal für iOS und Android auf Free-to-Play-Basis. Auf dem PC startet das Action-Rollenspiel noch in der Beta-Phase.Die PC-Version von Diablo Immortal kann man bereits vorab über das Battle.Net herunterladen . Die Server für PC und mobile Plattformen gehen in Deutschland ab 19 Uhr live. Auch Cross-Progression ist möglich, sofern man in seinem Battle.Net-Account eingeloggt ist. Zwar kann man mobil auch einen Gast-Account nutzen, der Spielstand wird dann jedoch nicht in der Cloud synchronisiert.Diablo Immortal ist kostenlos als Download auf PC, iOS und Android in den Stores verfügbar. Dabei ist der komplette Story-Modus und alle sechs Klassen (Barbar, Mönch, Dämonenjäger, Zauberin, Totenbeschwörer und Kreuzritterin) enthalten. Man kann also in der Theorie das gesamte Spiel erleben, ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen. Aber wie bei Free-to-Play üblich, kann man durch Echtgeld zahlreiche Prozesse beschleunigen und kommt dadurch schneller an seltene Beute und Ausrüstung.



In den Niederlanden und Belgien wird Diablo Immortal übrigens nicht erscheinen. Ein Sprecher von Blizzard teilte



In den Niederlanden und Belgien wird Diablo Immortal übrigens nicht erscheinen. Ein Sprecher von Blizzard teilte der niederländischen Seite Tweakers mit , "dass das an den derzeitigen Betriebs-Bedingungen für Spiele in diesen Ländern liege". Schon 2018 entfernte Blizzard in Belgien die Lootboxen aus Heroes of the Storm und Overwatch ( wir berichteten ).





Eternal Orbs: Premium-Währung

Platinum: Währung, die man sich erspielen, oder mit Orbs kaufen kann

Legendäre Crests: Belohnungen aus den Elder-Rift-Dungeons werden erhöht

Garantieren Ausschüttung von Runen und legendären Edelsteinen

Spezielle Reforge Stones: Reduzieren den Zufall der normalen Schmiede-Steine

Battle Pass: Bringt zusätzliche Belohnungen

Kosmetische Gegenstände: Kosmetische Rüstungssets



Bisher waren folgende Gegenstände bekannt, die mit Echtgeld erworben werden können. Zum Launch am 2. Juni 2022 kann sich jedoch theoretisch noch einiges im Shop tun:

Spielerzahl und Wechsel von Klassen









Im Fokus soll der "Cycle of Strife" stehen, in dem zwei Fraktionen in PVP-Schlachten gegeneinander antreten. Hier kämpfen dann die Gilden, um die Herrschaft auf dem Server. Obwohl Diablo Immortal als MMO angelegt wurde, ist es möglich das gesamte Spiel im Alleingang zu spielen. Natürlich wird es in der Gruppe leichter und Game Director Wyatt Cheng sagte in einem Interview , dass sie die soziale Komponente fördern möchten. Dennoch bestätigte er, dass alle Elemente solo abgeschlossen werden können.Im Fokus soll der "Cycle of Strife" stehen, in dem zwei Fraktionen in PVP-Schlachten gegeneinander antreten. Hier kämpfen dann die Gilden, um die Herrschaft auf dem Server.



System-Anforderungen PC, Android, iOS



Anbei die Systemvoraussetzungen, um Diablo Immortal spielen zu können:



PC



Betriebssystem: Windows 7/8/10/11 (empfohlen: 10 oder 11)

CPU: AMD FX-8100 oder Intel Core i3 (empfohlen: Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 oder Intel HD Graphics 530 (empfohlen: NVIDIA GeForce GTX 770 oder AMD Radeon RX 470)

RAM: 4 GB (empfohlen: 8 GB)

Festplattenspeicher: 24 GB



Android



Betriebssystem: Android OS 5.0

Prozessor: Snapdragon 660 / Exynos 9611

Grafikprozessor: Adreno 512 / Mali-G72 MP3

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Festplattenspeicher: 2,4 GB + 10 GB für Patch



iOS



Betriebssystem: iOS 11

Gerät: iPhone 6s

Festplattenspeicher: 3,3 GB + 9,5 GB für Patch



Anbei die Systemvoraussetzungen, um Diablo Immortal spielen zu können:

Diese Controller funkionieren bei Diablo Immortal





Mittlerweile ist außerdem bekannt, welche Controller am PC und mobil genutzt werden können:





Windows-Controller (kabelgebunden)

Xbox One Wireless Controller Logitech Gamepad F510

Logitech Gamepad F710

Sony Dualshock 3

Sony Dualshock 4

Sony DualSense Controller (PS5)

Nintendo Switch Joy-Cons (via Halterung und USB C)

Nintendo Switch Pro Controller (via USB C)

Xbox Adaptive Controller

Xbox Elite Controller

Xbox Elite Controller Series 2





Windows-Controller (Bluetooth/Dongle)



Xbox One Wireless Bluetooth Controller

SteelSeries Stratus Duo (via Bluetooth)

Sony Dualshock 3 (via 8 Bitdo Bluetooth-Adapter)

Sony Dualshock 4 (via Bluetooth)

Sony DualSense Controller (PS5)

Nintendo Switch Pro Controller (via Mayflash Magic NS)

Diablo Immortal iOS