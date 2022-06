Diablo Immortal: Die Vollausstattung für einen Charakter soll bis zu 100.000 Euro kosten

Ohne Echtgeld nicht zu erreichen









Das Problem: Gerade die Edelsteine werden hauptsächlich über das sogenannte Ältestenportal erspielt, das einer Art spielbaren Lootbox gleicht. Ihr generiert einen Dungeon mit sogenannten Abzeichen, von denen die selteneren natürlich besseres Loot bringen, sobald ihr den Endboss umgenietet habt. Der Unterschied zwischen "kein Abzeichen" und "drei legendäre Abzeichen" ist dabei frappierend, wie Streamer Asmongold auf Twitter in einem Clip präsentiert:Und die bekommt man am besten mit Echtgeld. Der Prozess wirkt absichtlich verworren, unübersichtlich und beinhaltet am Ende auch eine Menge Glück - mit einer laut Dataminern verhältnismäßig niedrigen Drop-Rate von legendären Edelsteinen.Dazu kommt, dass die stärksten Edelsteinen anscheinend vollständig an Echtgeld-Transaktionen geknüpft sind - also auch mit extremem Zeiteinsatz ein Free-to-Play-Charakter nie so gut sein kann wie ein Charakter, für den Geld investiert wurde.Laut Bellular News können Spieler, wenn sie ihren Charakter vollständig ausstatten wollen, so rund 100.000 Dollar in das Spiel stecken. Eine in jeder Hinsicht erstaunlich hohe Summe.Aber: Notwendig ist dieses Maximal-Loadout wohl für das einfache Spielen der Kampagne nicht. Welche Auswirkungen die Monetarisierung auf die Spielerfahrung hat und ob sich Diablo Immortal für seine Kampagnen-Inhalte lohnt, lest ihr in unserem kommenden Test.Letztes aktuelles Video: Trailer ReleaseTermin PCAnkündigung