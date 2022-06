Diablo Immortal: 24 Millionen Dollar in zwei Wochen umgesetzt

Nur noch Hearthstone ist erfolgreicher

Diablo Immortal scheint für ActivisionBlizzard die erwartete Goldgrube zu sein. Wie PCGamesN berichtet, hat das Mobile-Spiel in den ersten zwei Wochen rund 24 Millionen Dollar eingespielt.Für ActivisionBlizzard sind diese Zahlen ein großer monetärer Erfolg. Laut PCGamesN rangiert im Blizzard-Internen Mobile-Ranking nur noch das 2014 veröffentlichte, virtuelle Sammelkartenspiel Hearthstone vor dem Action-Rollenspiel Diablo Immortal von NetEase.Laut der Analyse-Website AppMagic stammen die meisten der laut ActivisionBlizzard rund 10 Millionen Installationen aus den USA und Südkorea. Auf diese Märkte entfallen auch prozentual ähnliche Anteile der Umsätze, wobei die USA mit rund 43% deutlich vorne liegen. Diablo Immortal ist ein Free-to-Play-Titel, der durch Mikrotransaktionen monearisiert ist.Wie auch wir in unserem Test kritisiert haben, tendiert Diablo Immortal dazu, die Spieler im späteren Spielverlauf durch erhöhten Grind und die Ältestenportale zu Mikrotransaktionen zu zwingen. Das sehen auch viele Spieler so, was Diablo Immortal auf Metacritic einen vernichtenden User-Score von 0.4 einbrachte.Letztes aktuelles Video: Trailer ReleaseTermin PCAnkündigung