Diablo Immortal: China-Release auf unbestimmte Zeit verschoben

Release in China verzögert

Hintergründe unklar

Trotz starker Start-Umsätze: Das vom chinesischen Mobile-Entwickler NetEase auch für den asiatischen Markt entwickelte Action-Rollenspiel Diablo Immortal wird auf absehbare Zeit im wichtigen Markt China nicht verfügbar sein.Diablo Immortal wird nicht wie geplant am Donnerstag, 23. Juni 2022 in China erscheinen. Das berichtet das Nachrichtenportal Reuters im Bezug auf eine Stellungnahme des Entwicklers NetEase.Die Verschiebung folgt der Sperrung des offiziellen Profils von Diablo Immortal im Nachrichtendienst Weibo, einer chinesischen Variante von Twitter. Ein neues Release-Datum für Diablo Immortal in der Volksrepublik China steht noch nicht fest. NetEase kündigte am Sonntag aber Verbesserungen sowie Optimierungen im Spiel an.Die wahren Hintergründe für die Verschiebung des Releases sind unklar. Die in China notwendige Lizenz für die Veröffentlichung wurde von den Behörden im vergangenen Februar ausgestellt. Im Anschluss wurden allerdings die staatlichen Regeln angepasst und die Austtellung neuer Lizenzen für neun Monate ausgesetzt.Die chinesischen Zensurbehörden sind dafür bekannt, religiöse und gewalthaltige Inhalte in Spielen als kritisch zu betrachten. Mit Dämonen, Hexen, Himmel und Hölle sowie dem kampfbetonten Spielablauf von Diablo Immortal finden sich viele dieser Elemente in dem Mobile-Action-Rollenspiel.Ob die auch von uns kritisierten Mikrotransaktionen Teil dieser Entscheidung sind, ist nicht bekannt. Diese waren der Grund für die fehlende Verfügbarkeit von Diablo Immortal in Belgien und den Niederlanden.Außerhalb von China ist Diablo Immortal am 2. Juni erschienen. In etwas über zwei Wochen spielte das Mobile-Spiel rund 24 Millionen Dollar ein.Letztes aktuelles Video: Trailer ReleaseTermin PCAnkündigung