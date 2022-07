Diablo Immortal: Neuer Patch erlaubt Klassenwechsel – unter bestimmten Bedingungen

Diablo Immortal: So ändert ihr eure Klasse

Weitere Neuerungen im Patch

Ein neuer Patch für Diablo Immortal erlaubt es uns nun, unsere Klasse nach Belieben zu wechseln. Doch dafür gelten bestimmte Bedingungen, beispielsweise das richtige Level.Das frische Update ist schon ab heute verfügbar, Diablo Immortal-Spieler kommen also ohnehin nicht darum herum. Welche Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen, um seine Klasse zu ändern, wird im Zuge eines Entwickler-Updates auf der Seite von Blizzard ausführlich erklärt . Das Wichtigste fassen wir dabei nachfolgend zusammen.Möchtet ihr in Diablo Immortal eurem Charakter einen völlig neuen Spielstil verpassen, lohnt es sich, gelegentlich seine Klasse zu wechseln. Dabei behaltet ihr laut Blizzard "den Großteil eures bisherigen Fortschritts". Um Sanktuario von einer völlig neuen Seite kennenzulernen, müsst ihr zunächst sicherstellen, dass euer höllischer Held mindestens Stufe 35 erreicht hat. Ist dies der Fall, lohnt sich ein Besuch der Feuerschale der Wandelnden Flammen in Westmark.Dort angelangt ist es möglich, aus eurem Äxte schwingenden Barbaren eine magieaffine Zauberin werden zu lassen. Einmal alle sieben Tage könnt ihr die Klasse in Diablo Immortal wechseln. Sollte euch dabei ein Fehler unterlaufen, so ärgert euch nicht: Einmalig besteht die Option, direkt zu der vorherigen Klasse zurückzukehren und die siebentägige Wartezeit so zu umgehen. Blizzard betont allerdings, dass ein häufigerer Wechsel auch nicht in ihrem Sinne liegt.Bei jeder erstmaligen Auswahl einer neuen Klasse ist es möglich, das Aussehen eures Charakters festzulegen. Außerdem werden eure Paragonbäume komplett zurückgesetzt. Darüber hinaus erhaltet ihr eine sogenannte Platzhalterausrüstung. Diese ist von ihrem Rang her auf der selben Stufe wie die zuletzt von euch, für eine andere Klasse verwendete Ausrüstung. Natürlich wird die Zugehörigkeit zu Clans, Truppen und anderen Gruppen beibehalten und die alte Ausrüstung sowie einige klassenspezifische kosmetische Items landen in eurem Inventar oder werden gespeichert, bis ihr zu der jeweiligen Klasse zurückkehrt.Neben der wohl wichtigsten Änderung für Diablo Immortal haben sich auch noch eine ganze Menge, nicht zu verachtende, weitere Neuerungen im Patch versteckt. So startet beispielsweise schon heute das zeitlich begrenzte Ereignis Pfad des Abenteurers, bei dem ihr Gold, Magischen Staub sowie Schrottmaterialen für eure Heldentaten beim Abschluss verschiedener Aufgaben verdienen könnt.Darüber hinaus wurde der neue Boss im Reliquiar der Hölle, Gorgothra die Rafferin, vorgestellt, das nächste zeitlich begrenzte Event (Hungernder Mond) bereits geteasert sowie ein neues kosmetisches Set mit dem Namen Bernsteinklingen vorgestellt. Während die eine Hälfte der Community sich über die neuen Inhalte freuen dürfte, sorgten Patches bereits in der Vergangenheit auch für Frust unter den Diablo Immortal-Spielern Letztes aktuelles Video: Trailer ReleaseTermin PCAnkündigung