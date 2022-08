Diablo Immortal: Änderungen an den legendären Emblemen geplant

Diablo Immortal: Blizzard zeigt überarbeitete Legendary Crests vorab

Bessere Benutzerfreundlichkeit

Die Entwickler von Blizzard planen, Änderungen an den legendären Emblemen, die es in Diablo Immortal zu holen gibt, vorzunehmen. Damit versprechen sie mehr Übersicht und gehen auf Kritik ein.So soll sichergestellt werden, dass die Unterschiede zwischen den Legendary Crests nicht nur farblich, sondern auch von ihrer Form her deutlich erkennbar sind. Laut dem Lead Designer von Diablo Immortal, Wyatt Cheng, verspricht man sich davon, dass "Spieler genau wissen, was sie bekommen", wenn sie sich für einen Kauf entscheiden oder das Item in ihrem Inventar ansehen.Die aktuelle Version von Diablo Immortal macht es Spielern unnötig schwierig, die herkömmlichen Legendary Crests von den Eternal Legendary Crests, also den ewigen legendären Emblemen, zu unterscheiden. Diese kann man nämlich ausschließlich für echtes Geld im Ingame-Shop erwerben. Um künftig nicht länger für Verwirrung zu sorgen, passt man die Legendary Crests nun ganz einfach an. Blizzard zeigt bereits vorab, wie deutlich sich die Embleme nach den Änderungen unterscheiden sollen:Dazu erklärt Cheng auf Reddit, dass es sich um ein Artwork, an dem gearbeitet werden würde, handelt, um das legendäre Emblem von dem ewigen legendären Emblem zu unterscheiden. Das legendäre Emblem wird von nun an durch ein eher orange- bis bronzefarbenes Design gekennzeichnet, während das ewige legendäre Emblem das purpurfarbene in der Mitte der drei dargestellten bleiben soll.Ein weiterer Grund für die Änderungen an Diablo Immortals Emblemen seien Tests zur Benutzerfreundlichkeit gewesen, die Blizzard zu Anfang des Monats durchgeführt hat. Durch die optischen Anpassungen der Embleme sollen es vor allem auch farbenblinde Menschen einfacher haben, die Symbole besser voneinander unterscheiden zu können. Darüber hinaus soll ein Marktsymbol in die Gegenstandsbeschreibung des ewigen legendären Emblems eingefügt werden, um den Unterschied erkenntlicher zu machen.Neben den Überarbeitungen an den Emblemen soll es auch Verbesserunen der Benutzeroberfläche zum Start der Ältestenportale geben. Hier soll es möglich sein, sich direkt im Portal-Interface für eines der Embleme zu entscheiden, wenn ihr mehrere Arten besitzt. Außerdem erkennt ihr so, wie viele legendäre Embleme euch insgesamt zur Verfügung stehen. Erst vor einigen Wochen sorgte Blizzard mit einer Änderung an dem Klassensystem für eine bedeutende Neuerung in Diablo Immortal Letztes aktuelles Video: Trailer ReleaseTermin PCAnkündigung