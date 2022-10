Diablo Immortal: Neue Ressource soll Pay-to-Win-Problematik eindämmen

Diablo Immortal: Tellurische Perlen als Heilsbringer für Free-to-Play-Spieler?

Blizzard-CEO verteidigt Mikrotransaktionen

Trotz eines finanziell bahnbrechenden Erfolges steht Diablo Immortal, Blizzards Mobile-Ableger der Loot-Reihe, seit seinem Launch in einem Kreuzfeuer der Pay-to-Win-Kritik.Einige vergangene Patches und die Tatsache, dass ein vollausgestatteter Charakter rund 100.000 US-Dollar kosten soll, haben für weiteren Zündstoff gesorgt. Jetzt will Blizzard Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen und führt eine neue Ressource ein, um auch Free-to-Play-Spielern den Zugang zu Endgame-Inhalten zu ermöglichen.Im Rahmen der Ankündigung zum Nimmerwacht-Update enthüllte Blizzard die sogenannten tellurischen Perlen, bei denen es sich um eine brandneue Ressource für Diablo Immortal handelt. Die schimmernden Kugeln sollen die aktuellen Pay-to-Win-Problematiken zumindest etwas abschwächen, weil sie Spielern das Herstellen von legendären Edelsteinen mit fünf Sternen ermöglich.Bislang war das nur möglich, in dem man den Geldbeutel zückte. Die tellurischen Perlen sind aber zumindest auf zwei Arten erhältlich, für die Spieler keinen Cent in die Hand nehmen müssen: Einmal bei Leutnant Fizriah, dem Hilthändler von Westmark, der euch die Schmuckstücke gegen Hilt verkauft. Und einmal durch die Teilnahme an zeitlich begrenzten Events.Zwar gibt es noch eine dritte Möglichkeit, um sich die Taschen mit tellurischen Perlen zu füllen. Die bringt aber wieder echtes Geld ins Spiel: Einige Pakete im Shop sollen die neue Ressource ebenfalls enthalten, darunter die Vorräte des Suchers und die Vorräte des Portalläufers.Schon seit dem Launch sind zahlreiche Diablo-Fans unzufrieden mit den Systemen des Mobile-Ablegers. Auch wir kritisierten in unserem Test zum Spiel die undurchsichtigen Mikrotransaktionen und bezeichneten Diablo Immortal als „mobile Echtgeld-Hölle“.Blizzard-Boss Mike Ybarra verteidigte die Monetarisierung des Titels , weil diese erst im Endgame relevant werde. Die tellurischen Perlen wären ein erster Schritt, um auch dem entgegenzuwirken. Wie leicht die Ressourcen sich in Diablo Immortal wirklich auftreiben lassen, bleibt aber abzuwarten.Letztes aktuelles Video: Trailer ReleaseTermin PCAnkündigung