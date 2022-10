Diablo Immortal: Legendärer Edelstein sorgt für erneuten Fan-Frust

Diablo Immortal: Fehlerhafte Beschreibung des 100 Euro-Edelsteins

Blizzard räumt Fehler ein – Fans verlangen Entschädigung

Erneut sorgt Diablo Immortal für Frust unter Fans: Ein legendärer Edelstein, der jüngst im Shop des Spiels zu kaufen war, trägt eine falsche Beschreibung. Spieler fordern ihr Geld zurück.Konkret geht es um den "Segen der Würdigen", dessen Eigenschaften im Spiel nicht korrekt angezeigt wurden. Das Upgrade für den Stein kostete zahlungswillige Spieler etwa 100 Euro, liefert allerdings nicht die erhofften Verbesserungen. Bereits in der Vergangenheit hatte Diablo Immortal mit der Kritik der Fans zu kämpfen Gerade als Fünf-Sterne-Edelstein zählt der "Segen der Würdigen" zu einem der mächtigsten Items, die ihr für euren Charakter in Diablo Immortal finden könnte. Beliebt war er vor allem bei den Barbaren, die von seinem Effekt besonders zu profitieren glaubten. Doch ein winziges Detail in der Formulierung seiner Beschreibung wird nun problematisch.Eigentlich lautet der Effekt des Edelsteins nämlich wie folgt: "Wenn ihr Schaden erleidet, habt ihr eine Chance von 20 Prozent, Vergeltung gegen alle Gegner in der Nähe zu entfesseln und ihnen Schaden in Höhe von 12 Prozent eures maximalen Lebens zuzufügen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden eintreten".Doch leider funktioniert der Effekt nicht ganz so wie gedacht: Statt eures maximalen Lebens skaliert der Schaden, den der Edelstein an euren Feinden ausübt, mit eurem aktuellen HP-Wert. Ein drastischer Unterschied, immerhin erfreut ihr euch als klingenwirbelnder Barbar, der sich in Gegnerhorden förmlich hereinstürzt, nicht immer bester Gesundheit. Eine Erklärung im Spiel sucht man dazu vergeblich.Im Zuge eines Reddit-Posts räumten die Entwickler von Blizzard mittlerweile ein, dass es sich bei der fehlerhaften Beschreibung tatsächlich um einen Bug handelt, der mit dem nächsten Text-Update auch im Spiel behoben sein soll. Dabei bezieht sich der Community-Manager allerdings noch einmal explizit auf die Beschreibung des Edelsteins – einen Unterschied an seinem Effekt wird die Änderung allerdings nicht mit sich bringen.Die verärgerten Spieler lassen in den Kommentaren des Reddit-Posts ihrem Frust freien Lauf. Einige von ihnen stellen zwar klar, dass sie die Ehrlichkeit und Kommunikation von Blizzard anerkennen, es ihnen bei ihrem Problem allerdings wenig hilft, da sie das Geld bereits ausgegeben hätten. Andere fordern die Community wiederum dazu auf, sich bei den Verbraucherschutzbehörden ihres Landes zu melden oder sich das Geld über den Apple oder Google Play Store zurückzuholen.