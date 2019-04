World of WarCraft Classic: Über die Anpassung von Gegenständen (v1.12) und nicht nachbildbare Erlebnisse - 4Players.de

Nach der Ankündigung der schrittweisen Veröffentlichung von Inhalten bei Dungeons, Schlachtzügen und Spieler-gegen-Spieler-Elementen ( wir berichteten mehrfach ) haben sich die Entwickler von World of WarCraft Classic nun zur Anpassung von bestimmten "bestehenden" Gegenständen geäußert. So gab es in World of WarCraft mehrere Gegenstände, die mit den sukzessive erschienenen Inhaltspatches immer und immer wieder angepasst bzw. verändert wurden. Wenn World of WarCraft Classic irgendwann im Sommer 2019 an den Start gehen wird, sollen alle Gegenstände auf dem Niveau der Referenzversion 1.12.0 sein.Folgendes Beispiel wird genannt: "Der Helm des Zorns für Krieger (Tier 2) verlieh ursprünglich Willenskraft, Beweglichkeit und kritische Trefferchance. In Patch 1.5.0 wurden diese Werte zu Ausdauer, Stärke, Verteidigung und einigen Elementarwiderständen geändert. Später wurde in Patch 1.7.0 die Verteidigung des Helms verringert. In Patch 1.8.0 wurde ein Fehler im Zusammenhang mit dem Setbonus für 5 Teile behoben, sodass er in Verbindung mit 'Wirbelwind' funktioniert, und in Patch 1.9.0 wurde das Aussehen des Helms überarbeitet. WoW Classic wird nur die letzte Version des Gegenstands enthalten, wie es in unserer Referenzversion 1.12 war."Blizzard unterscheidet also zwischen der Einführung von neuen Gegenständen (zum Beispiel durch Dungeons und Raids via Inhaltspatch; wie Ahn'Qiraj in Phase 5) und der Überarbeitung bestehender Gegenstände."Wenn neue Gegenstände dem Beutesystem hinzugefügt werden, sollen sie meist eine Möglichkeit zum Aufholen bieten oder Spielern, die bereits alle verfügbaren Belohnungen erhalten haben, neue Ziele bieten. Im ursprünglichen WoW wurden zum Beispiel Gegenstände hinzugefügt, mit denen sich Spieler schnell für Ahn'Qiraj bereitmachen konnten, ohne Monate im Geschmolzenen Kern oder im Pechschwingenhort verbringen zu müssen. Wenn mit Patches Änderungen an existierenden Gegenständen vorgenommen wurden, geschah das oft, weil das Designteam auf Spieler und ihre Spielweisen reagierte. Ihr wichtigstes Ziel war damals, Belohnungen wichtiger und spannender zu gestalten. Ein Beispiel dafür war die Feststellung der Entwickler, dass Willenskraft wahrscheinlich nicht gerade ein idealer Wert für einen Helm aus einem Schlachtzugsset für Krieger [So viel zur unbegrenzten Regeneration, von der einige Trolle geträumt haben] ist. (...) Viele Klassenfähigkeiten und -talente haben eine ähnliche Entwicklung hinter sich. So haben zum Beispiel vor Patch 1.8.0 die Designer beschlossen, dass 'Mondkingestalt' ein ansprechenderes Talent für Gleichgewichtsdruiden mit 31 Punkten ist als 'Hurrikan', das bis dahin diesen Platz eingenommen hatte", heißt es.Außerdem versuchten die Entwickler klarzustellen, dass es ihnen nicht möglich sein wird, bestimmte Aspekte und Erlebnisse aus früheren Schlachtzügen nachbilden zu können, weil die Bosskampftaktiken bereits bekannt wären und manche Bugs, die kreativ in Kämpfen genutzt werden konnten, behoben wurden.Hierzu schreibt der Community-Manager: "Im ursprünglichen WoW gab es viele unbekannte Faktoren. Die ersten Gilden, die Nefarian erreichten, testeten in ihren anfänglichen Anläufen verschiedene Ideen, um herauszufinden, wie sie die erste Phase des Kampfes abschließen konnten (40 Drakoniden töten). Dieses Erlebnis kann nicht nachgebildet werden, weil diese Lösung mittlerweile bereits bekannt ist. Nach der Veröffentlichung von Patch 1.4.0 hatten Spieler lange Zeit keine Ahnung, wie mächtig Scharfkantige Obsidianklinge oder Alte Kernlederhandschuhe tatsächlich sind. In WoW Classic wird wohl niemanden überraschen, wie stark Waffenfertigkeit ist. Anstatt also eine bestimmte Erfahrung von 2005 nachzubilden, die unmöglich einzufangen ist, wollen wir die Mechaniken und Werte des ursprünglichen Spiels exakt und vollständig wiederherstellen, damit sie ihren besten Versionen vor The Burning Crusade entsprechen. Das war seit Beginn der Entwicklung von WoW Classic unser Ziel. (...) Obwohl also Inhalte schrittweise freigeschaltet werden, damit jede Phase von Schlachtzügen ihre eigenen Glanzmomente hat, werden Systeme wie Klassendesigns, Mechaniken von Schlachtfeldern und Werte von existierenden Gegenständen ihre Versionen von 1.12 widerspiegeln."Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo