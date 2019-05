World of WarCraft Classic: "Layering" gegen den Andrang, Klassik-Erweiterungen denkbar, Betatest gestartet - 4Players.de

Bei World of WarCraft Classic wird im Hintergrund eine neue Technologie namens "Layering" eingesetzt, um den Andrang von Spielern zur Veröffentlichung besser in den Griff zu bekommen. Mit "Layering" wird es möglich sein, mehrere Versionen von beiden Kontinenten (Kalimdor und die östlichen Königreiche) nach Bedarf laufen zu lassen. Diese "Kopien" sind nicht Cross-Realm und sollen auch nur verwendet werden, damit nicht die ganze Realm-Population gleichzeitig in einem Gebiet (z. B. das Startareal) unterwegs ist. Login-Warteschlangen sollen dadurch vermieden werden. Die "Layering-Technik" wird dafür sorgen, dass Spieler, die in einer Gruppe sind, zusammen unterwegs sein können. Man wird die Ebene/Schicht (Layer) nicht manuell wechseln können, wobei die Technologie so eingesetzt werden soll, dass man stets auf die gleichen Spieler im Umfeld treffen wird. "Layering" soll nur zu Beginn der Veröffentlichung eingesetzt werden.Neben dem "Layering" erklärten John Hight und Omar Gonzalez von Blizzard Entertainment in einem Interview mit Tips Out , dass sie über Server mit anderen klassischen Erweiterungen (wie zum Beispiel The Burning Crusade und Wrath of the Lich King) nachdenken würden, wenn WoW Classic erfolgreich ist und die Community es so möchte.Derweil hat Blizzard den geschlossenen Betatest von World of WarCraft Classic mit bewusst wenigen Spielern gestartet. Die Entwickler möchten alle (potenziellen) Betatester daran erinnern, dass es keine "Beta-Keys" für WoW Classic gibt. Spieler, die sich für den Betatest in den Beta-Profileinstellungen angemeldet haben, werden einfach freigeschaltet. Sollte man einen Betazugang erhalten haben, findet man diesen im Blizzard Battle.net bei World of WarCraft: Battle for Azeroth - oberhalb der Schaltfläche "Spielen" kann man zwischen Battle for Azeroth, PTR und Beta: WoW Classic wählen. Blizzard warnt vor Phishing-Mails: "Alle E-Mails, Websites oder Flüsternachrichten im Spiel von Drittanbietern, die Beta-Keys oder Zugang zur Beta von WoW Classic anbieten, sind unzulässig und sollten entweder ignoriert oder gemeldet werden. In unserem Kundendienst-Artikel zu Phishing-Betrug findet ihr weitere Details zum Umgang mit solchen Nachrichten."World of WarCraft Classic wird am 27. August 2019 (um Mitternacht) erscheinen. Das Online-Rollenspiel wird auf Version 1.12.0 (Trommeln des Krieges; 22. August 2006) basieren. Das laufende Abo gilt sowohl für World of WarCraft Classic als auch das aktuelle World of WarCraft: Battle for Azeroth.Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo