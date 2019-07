World of WarCraft Classic: Bekommt doch eigenständige deutsche Realms - 4Players.de

Bisher sollte World of WarCraft Classic in Europa nur mit englischen und russischen Servern/Realms an den Start gehen - ganz im Gegensatz zur damaligen Veröffentlichung und zur aktuellen Sprach/Server-Struktur von World of WarCraft. Demnach hätten Spieler aus Deutschland oder Frankreich zum Beispiel auf englischsprachigen Servern spielen müssen, wogegen sich in den offiziellen Foren ziemlich viel Protest regte, da dies u. a. die Gruppen- und Gildenbildung sowie die Kommunikation an sich erschweren würde. Einige Spieler starteten auch schon Aufrufe, dass sich die deutschen Spieler auf einem Server "treffen" sollten.Nun hat Blizzard Entertainment auf die Kritik aus Europa reagiert und verspricht zum Start von World of WarCraft Classic sowohl deutsche als auch französische Realms zusätzlich zu den englischen und russischen Realms. World of WarCraft Classic wird am 27. August 2019 erscheinen.Blizzard: "Auf diese Weise können europäische WoW Classic-Spieler, die mit anderen auf Deutsch oder Französisch kommunizieren möchten, dies vom ersten Tag an 727 in diesen Sprachen tun. Unser Plan ist es, im abschließenden Stresstest englische, deutsche, französische und russische Realms zu testen. Auch wenn wir die endgültige Anzahl der Realms und Realmtypen für jede Sprache noch nicht festgelegt haben, werden wir euch noch vor Beginn der Namensreservierung am 13. August über diese Details informieren."Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo