World of WarCraft Classic: Letzter "Vorveröffentlichungstest" heute Abend; Mindestsystemanforderungen benannt - 4Players.de

"Öffnet eure Blizzard Battle.net Desktop App [Download] und wählt unter 'Spiele' World of Warcraft aus. Unter dem Menüpunkt 'Version' wählt World of Warcraft Classic. Wenn ihr mehrere World of Warcraft-Accounts habt, wird ein zweites Auswahlmenü für die entsprechenden Accounts angezeigt. Wählt in dieser Spalte den aktiven Account aus, dem die WoW Classic-Installation zugeordnet werden soll. Klickt auf die Schaltfläche 'Installieren'. Ihr erhalte tjetzt für die Installation eine Fortschrittsanzeige, die euch anzeigt, wann die Installation abgeschlossen ist."

Betriebssystem: Windows 7 64-bit (inklusive der neuesten Updates)

Prozessor: Intel Core 2 Duo E6600 oder AMD Phenom 8750

Grafikkarte: Nvidia GeForce 8800 GT 512 MB oder AMD Radeon HD 4850 512 MB oder Intel HD Graphics 4000

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM (4 GB für integrierte Grafik wie die Reihe Intel HD Graphics)

Festplatte: 5 GB freier Festplattenspeicher

Internet: Breitband-Internetverbindung

Eingabegeräte: Tastatur & Maus erforderlich. Andere Eingabegeräte werden nicht unterstützt.

Auflösung: 1024 x 768 minimale Bildschirmauflösung

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (inklusive der neuesten Updates)

Prozessor: Intel Core i7-4770 oder AMD FX-8310 oder höher

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 4 GB oder AMD Radeon R9 280 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 70GB verfügbarer Platz auf SSD

Betriebssystem: MacOS 10.12 (letzte Version)

Prozessor: Intel Core i5, 2.0 GHz oder besser

Grafikkarte (GPU) mit Metal-Unterstützung mit 1 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM (4 GB für integrierte Grafik wie die Reihe Intel HD Graphics)

Internet: Breitband-Internetverbindung

Eingabegeräte: Tastatur & Maus erforderlich. Andere Eingabegeräte werden nicht unterstützt.

Auflösung: 1024 x 768 minimale Bildschirmauflösung

Heute Abend findet der letzte (öffentliche) Testlauf für World of WarCraft Classic statt. Der "Vorveröffentlichungstest" beginnt am Donnerstag, den 08. August um 20:00 Uhr und endet am Freitag, den 09. August. Interessierte Spieler aus allen Regionen mit einem aktivem Abonnement von World of WarCraft (Battle for Azeroth) oder aktiver Spielzeit können am Test teilnehmen. Die Höchststufe für alle Charaktere ist 15."Wir möchten alle Teilnehmer darum bitten, sich besonders in den ersten zwei Stunden des Tests (von 20:00 - 22:00 Uhr) einzuloggen und zu spielen, da wir in dieser Zeit die Server genau beobachten und aktiv nach Problemen suchen, die für den Veröffentlichung von WoW Classic wichtig sind", schreibt Blizzard . "WoW Classic kann zudem jetzt von allen Spielern im Vorfeld des Tests über die Blizzard Battle.net Desktop App installiert werden."Die Mindestsystemanforderungen werden wie folgt kommentiert : "Die Mindestsystemanforderungen zum Spielen von WoW Classic auf PC oder Mac stehen fest. Bitte beachtet, dass diese weit unter den Mindestanforderungen für Battle for Azeroth liegen. Die empfohlenen Spezifikationen sind allerdings für beide Spiele gleich. Bei unseren Hardwaretests haben wir festgestellt, dass WoW Classic erfolgreich auf Systemen ausführt werden kann, die im Zeitraum der Jahre 2007-2009 hergestellt und veröffentlicht wurden. Dank diverser Verbesserungen bei der Erstellung und Übermittlung von Spieledateien, ist auch der Speicherplatzbedarf von WoW Classic deutlich geringer als noch bei der ursprünglichen Version von 1.12."Mindestsystemanforderungen für PC Empfohlen für PCMindestsystemanforderungen für MacLetztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo