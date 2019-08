World of WarCraft Classic: Server-Struktur, zwei deutsche Realms; Namensreservierung; letzter Test verlängert - 4Players.de

Everlook - Normal

Lucifron - PvP

Golemagg - PvP

Hydraxian Waterlords - RP

Mirage Raceway - Normal

Pyrewood Village - Normal

Shazzrah - PvP

Zandalar Tribe - RP-PvP

Auberdine - Normal

Sulfuron - PvP

Chromie - Normal

Flamegor - PvP

Blizzard Entertainment hat die Server-Struktur für World of WarCraft Classic in Europa bekanntgegeben. Zwei deutschsprachige Server sind geplant, nämlich Everlook (PvE) und Lucifron (PvP). Im offiziellen Forum beklagten sich in dem Zusammenhang viele Spieler über das Fehlen eines deutschsprachigen Rollenspiel-Servers.Hierzu schrieb der Community Manager: "Sobald WoW Classic am 27. August erscheint, werden die Entwickler, die Server-Teams und auch wir vom Community-Team kontinuierlich ein Auge auf die Population der deutschen Classic-Realms haben. Auch wenn ich euch zum jetzigen Zeitpunkt nichts versprechen kann und man zudem abwarten muss, wie sich WoW Classic in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, bin ich mir doch relativ sicher, dass man bei einem Bedarf an weiteren deutschsprachigen Classic-Realms, entsprechende Schritte einleiten wird, um sicherzustellen, dass WoW Classic für alle ein tolles und episches Erlebnis wird."DeutschEnglischFranzösischRussischAb Dienstag, dem 13. August um 00:01 Uhr MESZ können Spieler mit einem aktiven Abonnement oder mit Spielzeit auf ihrem World-of-WarCraft-Account ihre Charakternamen reservieren , indem sie bis zu drei Charaktere für WoW Classic erstellen. Auf PvP-Realms können (wie gewohnt) nur Charaktere einer Fraktion erstellt werden."Bei der Realmwahl wird euch im Spiel die relative Realmbevölkerung mit 'Niedrig', 'Mittel' und 'Hoch' angezeigt. Wenn sich während der Namensreservierung bzw. Charaktererstellung zu viele Spieler auf einzelnen Realms sammeln, werden wir Warnungen über mögliche lange Wartezeiten auf diesen Realms veröffentlichen, sodass ihr andere Realms wählen könnt."Blizzard Entertainment hat derweil den Vorveröffentlichungstest von WoW Classic über das Wochenende ausgedehnt . Der letzte Testlauf soll am Montag, den 12. August um 18:00 Uhr enden.WoW Classic erscheint weltweit am 27. August um 00:01 Uhr (MESZ).Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo