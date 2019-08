World of WarCraft Classic: Vergleich: Charakter-Erstellung in Classic und Battle for Azeroth - 4Players.de

Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC)

Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC) Screenshot - World of WarCraft Classic (PC)

Auch die Charakter-Modelle sowie die Kombinationsmöglichkeiten von Volk und Klasse in World of WarCraft Classic entsprechen dem Original aus dem Jahr 2004/2005. Gerade im Vergleich mit dem aktuellen Charakter-Erstellungssystem werden die Grafikunterschiede bei den Modellen und den Figuren-Details deutlich. Im oberen Video ist die Charakter-Erstellung in WoW Classic zu sehen. Das untere Video zeigt diesen Vorgang in World of WarCraft: Battle for Azeroth Charakter-Erstellung in World of WarCraft ClassicCharakter-Erstellung in World of WarCraft Battle for Azeroth