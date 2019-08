World of WarCraft Classic: Vergleich: Der Auftakt als Zwerg im Coldridgetal - 4Players.de

Mit World of WarCraft: Cataclysm wurden sämtliche Gebiete der "alten Welt" von World of WarCraft überarbeitet. Auch die Startgebiete der Völker wurden komplett überarbeitet und auf mehr Zugänglichkeit, mehr Action und größere Lebendigkeit der Umgebung zugeschnitten. Wie das ursprüngliche Startgebiet der Zwerge in World of WarCraft Classic aussieht, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen. Zum Vergleich: Im zweiten Video wird ein neuer Charakter in World of WarCraft: Battle for Azeroth erstellt - gleiches Gebiet, aber völlig anders.Der Auftakt als Zwerg in World of WarCraft Classic im ColdridgetalDer Auftakt als Zwerg in World of WarCraft: Battle for Azeroth im Eisklammtal