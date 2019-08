World of WarCraft Classic: Ist offiziell gestartet; über 30.000 Spieler in der Warteschlange - 4Players.de

Auf den PvE-Realms sieht es "nicht so schlimm" aus.

Blizzard Entertainment hat die Server von World of WarCraft Classic um 00:01 Uhr offiziell gestartet - und wie nicht anders zu erwarten, gibt es längere Wartezeiten, um die Server des Online-Rollenspiels betreten zu können.Wenn man sich auf dem deutschen PvE-Realm Everlook einloggen möchte, landet man sofort in der Warteschlange. Bereits wenige Minuten nach dem Launch warteten über 6.700 Spieler auf den Charakter-Auswahl-Bildschirm. Der vor einer Woche gestartete Server Razorfen (PvE) verfügt hingegen über eine vergleichsweise kurze Wartezeit von ca. zehn Minuten (ca. 1.000 Spieler warten).Deutlich länger dauert es, um auf die beiden PvP-Server (Spieler gegen Spieler) zu gelangen. Der Login auf Lucifron dauert aktuell über 350 Minuten (geschätzte Wartezeit laut Blizzard). Die Warteschlange ist über 19.000 Spieler lang. Auf dem PvP-Server Venoxis warteten knapp 9.000 Leute in der Schlange - ca. 75 Minuten. Einige Spieler meldeten derweil im offiziellen Forum , dass die Realmserver oder die "World Server" nicht gefunden werden können. Die Entwickler sind informiert Blizzard Entertainment hatte vor wenigen Tagen schon vor einer ähnlichen Situation gewarnt ( wir berichteten ). Derzeit sind keine zusätzlichen, deutschen Server geplant . Kurz vor dem Launch sind noch neue englische, russische und franzöische Realms bereitgestellt worden.