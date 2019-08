World of WarCraft Classic: Ist offiziell gestartet; über 60.000 Spieler in der Warteschlange - 4Players.de

Aktualisierung vom 27. August 2019, 19:12 Uhr:



Blizzard hat nachgelegt und noch zwei weitere PvP-Realms in deutscher Sprache eröffnet: Dragon's Call und Transcendence. Vor zwei Wochen waren übrigens lediglich zwei Realms geplant. Nun sind acht (deutschsprachige) Server online. Bei Twitch schauen derweil über 602.000 Nutzer bei Livestreams von World of WarCraft Classic zu.

Everlook (PvE): 14.200, ca. 324 Min.

Razorfen (PvE): 8.189, ca. 96 Min.

Lakeshire (PvE): keine Warteschlange

Transcendence (PvP): keine Warteschlange

Dragon's Call (PvP): 1.267, ca. 10 Min.

Patchwerk (PvP): 3.928, ca. 95 Min.

Lucifron (PvP): 23.527, ca. 457 Min.

Venoxis (PvP): 13.870, ca. 130 Min.



Auf den PvE-Realms sieht es "nicht so schlimm" aus.

Aktuelle Wartezeiten (fast 65.000 Spieler warten in den Warteschlangen; nur deutschsprachige Realms):Aufgrund "hoher Nachfrage" ist ein weiterer, deutscher Server für World of WarCraft Classic hinzugefügt worden. Der neue Server "Lakeshire" gehört zur Kategorie "Normal" (also PvE). Somit stehen aktuell drei PvE- und drei PvP-Server zur Verfügung.Während die Warteschlangen auf allen Servern wieder länger werden, hat Blizzard Entertainment einen neuen, deutschen PvP-Server aufgesetzt : Patchwerk. Es wird empfohlen, auf diesem Realm zu wechseln bzw. zu starten, da es auf "Voll" markierten Realms zu sehr langen Warteschlangen kommen kann.Elf Stunden nach der Eröffnung der Server von World of WarCraft Classic zeigt sich auf den deutschen Servern ein einheitliches Bild. Die PvP-Server sind weiterhin wesentlich beliebter als die beiden PvE-Realms. Aktuell gibt es weder auf Everlook noch auf Razorfen eine Wartschlange (um 11:15 Uhr warten wieder über 2.500 Leute auf Everlook). Die Spieler-gegen-Spieler-Realms sind hingegen überaus "voll". Auf Venoxis stehen 6.137 Spieler an (geschätzte Wartezeit: 145 Minuten). Auf Lucifron sind es 13.682 Spieler (geschätzte Wartezeit: 209 Minuten).Auch auf Twitch hat World of WarCraft Classic die Führung übernommen. Über 487.000 (gleichzeitige) Zuschauer werden bei dem neu aufgelegten Online-Rollenspiel-Klassiker derzeit gezählt. Damit liegt WoW Classic weit vor League of Legends (64.000) und Fortnite (56.000).Die Probleme mit den Weltservern ("World Server Down") wollen die Entwickler in der vergangenen Nacht gelöst haben. Dafür fehlen auf manchen Realms derzeit die Schiffe und die Zeppeline, um zwischen den Kontinenten zu reisen. Ein Hotfix (Realms-Neustart erforderlich) ist in Arbeit Blizzard Entertainment hat die Server von World of WarCraft Classic um 00:01 Uhr offiziell gestartet - und wie nicht anders zu erwarten, gibt es längere Wartezeiten, um die Server des Online-Rollenspiels betreten zu können.Wenn man sich auf dem deutschen PvE-Realm Everlook einloggen möchte, landet man sofort in der Warteschlange. Bereits wenige Minuten nach dem Launch warteten über 6.700 Spieler auf den Charakter-Auswahl-Bildschirm. Der vor einer Woche gestartete Server Razorfen (PvE) verfügt hingegen über eine vergleichsweise kurze Wartezeit von ca. zehn Minuten (ca. 1.000 Spieler warten).Deutlich länger dauert es, um auf die beiden PvP-Server (Spieler gegen Spieler) zu gelangen. Der Login auf Lucifron dauert aktuell über 350 Minuten (geschätzte Wartezeit laut Blizzard). Die Warteschlange ist über 19.000 Spieler lang. Auf dem PvP-Server Venoxis warteten knapp 9.000 Leute in der Schlange - ca. 75 Minuten. Es warten also über 35.000 Spieler nur auf den vier deutschen Servern.Einige Spieler meldeten derweil im offiziellen Forum , dass die Realmserver oder die "World Server" nicht gefunden werden können. Die Entwickler sind informiert Blizzard Entertainment hatte vor wenigen Tagen schon vor einer ähnlichen Situation gewarnt ( wir berichteten ). Derzeit sind keine zusätzlichen, deutschen Server geplant . Kurz vor dem Launch sind noch neue englische, russische und franzöische Realms bereitgestellt worden.