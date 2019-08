World of WarCraft Classic: Maximale Serverkapazitäten der Realms werden erhöht - 4Players.de

Blizzard Entertainment erhöht im Kampf gegen die langen Warteschlangen (gestern Abend: 3,5 Stunden auf Everlook - PvE) die maximalen Serverkapazitäten sämtlicher Realms von World of WarCraft Classic Der Community-Manager schreibt im Forum : "Mit einen Hotfix, den wir gerade für alle WoW Classic-Realms aufspielen, werden wir die maximale Anzahl der Spieler, die gleichzeitig angemeldet sein können, erheblich erhöhen. Wir erwarten, dass sich dadurch die Warteschlangen für sehr stark bevölkerte Realms reduziert und auf einigen Realms sollten dadurch überhaupt keine Warteschlangen mehr auftreten. Wir werden während dieses Prozesses die Stabilität und Leistung genau überwachen."Gestern ist ebenfalls ein neues Einstufungssystem für die Realmbevölkerung bzw. die Auslastung via Hotfix auf die Server aufgespielt worden. Die Bevölkerungsdichte soll nun auf aussagekräftigere Weise dargestellt werden. Blizzard : "So hat es vor dem Hotfix funktioniert: Wie wir hier im englischen Forum bereits erklärt haben, hat das System bisher die Realms danach beurteilt, wie dicht sie im Vergleich zu dem Realm mit der höchsten Bevölkerungsdichte besiedelt waren. Das konnte dazu führen, dass ein sehr dicht besiedelter Realm (mit einer langen Warteschlange) als 'Mittel' angezeigt wurde, weil er mit dem Realm mit der höchsten Bevölkerungsdichte und einer potenziell gewaltigen Warteschlange verglichen wurde.""So funktioniert die Einstufung jetzt: Das neue System stuft jetzt jeden Realm in Rela"tion zu seiner absoluten Kapazität ein. Die Bezeichnung 'Mittel' zeigt eine gute Bevölkerungsdichte auf einem Realm an - weit über dem, was 2006 als 'Voll' galt - und bietet genügend Platz für weitere Spieler, die sich einloggen wollen. Die Realmbevölkerung wird jetzt als 'Hoch' angezeigt, wenn der Realm kurz davor ist, eine Warteschlange zu bilden, und 'Voll', wenn bereits eine Warteschlange existiert. Wir werden dieses System weiterhin genau überwachen und gegebenenfalls mehr ändern."Auf den Unmut vieler Spieler bezüglich der Verfügbarkeit der Server und der langen Warteschlangen antworteten die Entwickler folgendermaßen.Community-Manager von Blizzard erklärt : "Seit Beginn der Planungen für die Veröffentlichung haben wir versucht, den langfristigen Zustand unserer Realm-Communitys zu priorisieren. Dabei haben wir erkannt, dass wir schnell weitere Realms hinzufügen können, wenn wir merken, dass die anfängliche Serverzahl nicht ausreicht. Würden wir aber zu viele Server bereitstellen, hätten wir Wochen und Monate später mit viel größeren Problemen zu kämpfen. Wir haben zwar Tools wie kostenlose Charaktertransfers als langfristige Lösung für unterbevölkerte Realms zur Verfügung, aber der gesamte Prozess würde die Realm-Community erheblich stören und das möchten wir so weit es geht vermeiden.Darum haben wir uns entschieden, mit der geringstmöglichen Anzahl an Realms zu starten, die trotzdem Erfolg versprach, wenn unsere vorsichtigste Schätzung zutreffen sollte. Gleichzeitig standen genügend Server bereit, die wir bei Bedarf sofort aktiviert konnten. Und offensichtlich wurden und werden sie gebraucht.Seit der Veröffentlichung haben wir weltweit über 30 neue Realms eingeführt, und wir arbeiten rund um die Uhr, bis alle, die Classic erleben möchten, dazu in der Lage sind. Aber selbst wenn wir neue Realms in einer bestimmten Region zur Verfügung stellen, warten wir, bis sie sich füllen, bevor wir neue öffnen. Wir wollen sicherstellen, dass auf lange Sicht auf jedem Realm eine gute Bevölkerungsdichte herrscht."Letztes aktuelles Video: Mit den urspruenglichen Entwicklern