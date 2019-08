World of WarCraft Classic: Erster Spieler erreicht Stufe 60; Zuschauerrekord auf Twitch - 4Players.de

Jokerd hat als weltweit erster Spieler in World of WarCraft Classic die Stufe 60 erreicht, und zwar nach 79 Stunden. Er schaffte es vor diversen anderen Mitstreitern, die einen Wettlauf auf Stufe 60 - federführend organisiert von der Gilde Method - veranstaltet hatten.Jokerd spielt einen Frost-Magier (Gnom) und hat die letzten Stufen mit altmodischem AoE-Grinding geschafft . So sammelte er in den westlichen Pestländern oftmals zunächst mehrere Gegner zusammen, fror sie mit Frostnova fest und setzte dann weitere Eis-Zauber wie Blizzard ein, um die Gegner zu erledigen. Außerdem nutzte er das von Blizzard eingeführte Layering (mehrere Instanzen der Welt, um die Population der Spieler zu Beginn besser zu verteilen) gezielt für seine Zwecke. Um nicht auf den Respawn warten zu müssen, schaltete er Gegner auf anderen Realm-Layern aus. Da sich Magier praktischerweise Essen und Trinken selbst herbeizaubern können, fielen seine Pausen zwischendurch recht kurz aus. Sein letzter Gegner war ein scharlachroter Paladin, der ihm die letzten Erfahrungspunkte brachte. Danach teleportierte er sich nach Stormwind und ließ sich "feiern". Auf Twitch verfolgten 347.000 Zuschauer seinen Stream.Apropos Twitch. Laut Blizzard Entertainment hat World of WarCraft Classic einen neuen Rekord für die "höchste gleichzeitige Zuschauerzahl" an einem Veröffentlichungstag eines Spiels auf Twitch aufgestellt. Mehr als 1,1 Millionen (einzigartige) Zuschauer haben am Launch-Tag von WoW Classic gleichzeitig Livestreams von World of WarCraft verfolgt. Der Höchstwert wurde am 26. August um 00:05 Uhr MESZ gemessen: 1.165.793 Zuschauer. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung von WoW Classic wurden 6,1 Millionen Zuschauer gezählt."Blizzard Entertainment möchte sich bei all den Abenteurern - und denen, die sie angefeuert haben - bedanken, die diese epische Reise in die Vergangenheit von Azeroth angetreten haben", heißt es.Letztes aktuelles Video: Mit den ursprünglichen Entwicklern