World of WarCraft Classic: Zweite Inhaltsphase noch in diesem Jahr; Layering wird bald beendet - 4Players.de

Wenn die Realms von World of WarCraft Classic nur noch über einen "Layer" verfügen, möchte Blizzard Entertainment die nächste Classic-Phase einläuten und die nächsten Inhalte via Update bringen. Für Phase 2 sind der Düsterbruch (Dungeon), die beiden Weltbosse Azuregos und Kazzak, das Ehresystem (einschließlich unehrenhafter Siege) und Rangbelohnungen für PvP geplant - sowie sehr wahrscheinlich der Schlüsselbund als Zusatzinventar für Schlüssel. Auch Ion Hazzikostas (Game Director von World of WarCraft) geht fest davon aus, dass Phase 2 noch in diesem Jahr starten wird (Quelle: PC Gamer via Wowhead ).Community-Manager Toschayju schrieb zur aktuellen Server-Bevölkerung und den weiterhin verfügbaren Charaktertransfers gegen Login-Warteschlangen im Forum : "(...) Bevor wir Weltbosse einführen, werden wir alle Realms auf ein einziges Layer bringen, und wir haben große Fortschritte gemacht, was dieses Ziel angeht.Hauptsächlich haben die Charaktere der Spieler höhere Stufen erreicht und haben sich in der Spielwelt verteilt. Das hat uns ermöglicht, pro Layer mehr Spielercharaktere unterzubringen, was gleichzeitig bedeutet, dass jeder Realm weniger Layer benötigt. Der letzte Zeitpunkt, zu dem ein Server in dieser Region mehr als drei Layer hatte, war die erste Septemberwoche. Kurz darauf haben so gut wie alle Realms zwei Layer erreicht.In der Zwischenzeit hatte der Realm 'Heartstriker' seinen Endzustand mit einem einzigen Layer erreicht, und das haben wir mit einer Änderung Anfang dieser Woche festgelegt, indem wir ihn permanent auf ein Layer eingestellt haben.Achtet auf eine weitere Änderung, die wir in den kommenden Tagen vornehmen werden: Bald werden Realms, die mit mehr als einem Layer laufen, das auf dem Realmauswahl-Bildschirm anzeigen. Neben diesen Realms wird auf der Realmliste 'Layered' stehen. Danach seht ihr bei Realms, die permanent auf ein Layer eingestellt sind, nur noch die Anzeige für voll/hoch/mittel/niedrig.Wir haben vor, mit der Zeit mehr Realms auf ein einziges Layer umzuschalten und werden weiterhin kostenlose Charaktertransfers anbieten, um Realmbevölkerungen auszugleichen und die Login-Warteschlangen zu verkürzen. Um in Zukunft Warteschlangen zu vermeiden, legen wir euch nahe, dieses Angebot so bald wie möglich in Anspruch zu nehmen."Gegen den "Andrang" am Veröffentlichungsstart von World of WarCraft Classic wurde das Layering-System eingesetzt. Mit "Layering" wird es möglich sein, mehrere Versionen von beiden Kontinenten (Kalimdor und die östlichen Königreiche) nach Bedarf laufen zu lassen. Diese "Kopien" sind nicht Cross-Realm und sollen auch nur verwendet werden, damit nicht die ganze Realm-Population gleichzeitig in einem Gebiet (z.B. das Startareal) unterwegs ist. Die "Layering-Technik" wird dafür sorgen, dass Spieler, die in einer Gruppe sind, zusammen unterwegs sein können.Letztes aktuelles Video: Video-Test