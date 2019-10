World of WarCraft Classic: Der Düsterbruch hat seine Pforten geöffnet - 4Players.de

Für World of WarCraft Classic ist das erste Inhaltsupdate veröffentlicht worden, das den Düsterbruch hinzufügt. Der Düsterbruch ist ein Dungeon mit drei Flügeln für fünf Spieler (Stufenbereich: 55 bis 60 empfohlen) im Gebiet Feralas auf Kalimdor. Der nächstgelegene Flugpunkt für Allianzspieler liegt in der Festung Feathermoon. Hordespieler sollten sich an Camp Mojache orientieren.Im Düsterbruch gibt es klassenspezifische Quests für das königliche Siegel von Eldre'Thalas, den Startpunkt (Forors Kompendium des Drachentötens) für die epische Waffe Quel'Serrar (Paladine und Krieger), Buchbände und natürlich den "Tributrun", dessen Ziel es ist, keinen Boss vor König Gordok zu töten, um später zum neuen König der Oger zu werden. Sowohl Hexenmeister als auch Paladine müssen den Düsterbruch einen Besuch abstatten, um (ab Stufe 60) ihr episches Reittier zu bekommen. Blizzard : "Ihr wollt mehr als nur den Ostflügel erleben? Um die beiden anderen Flügel zu erkunden, müsst ihr entweder ein paar zusätzliche Schlüssel auftreiben, einen Schurken mit einer ausreichend hohen Stufe in Schlossknacken mitnehmen, eine große Zephyriumladung benutzen oder einen Echtsilberdietrich (der von Schmieden hergestellt werden kann) verwenden, um die Türen zu öffnen. Um die Schlüssel für die verbleibenden Bereiche des Dungeons zu erhalten, müsst ihr im Ostflügel den Wichtel Pusillin aufspüren (und stellen), denn er lässt den Mondsichelschlüssel fallen. Er wird versuchen, euch an der Nase herumzuführen, passt also auf, wenn ihr ihn endlich in die Ecke gedrängt habt. Um König Gordoks Raum zu betreten, benötigt ihr zusätzlich den Schlüssel für die Gordokinnentür. Dieser Schlüssel kann von der Wache Mol'dar in den Gordokhallen geplündert werden."Wenn die Realms von World of WarCraft Classic nur noch über einen "Layer" verfügen, möchte Blizzard Entertainment die nächste Classic-Phase einläuten und die nächsten Inhalte via Update bringen. Für Phase 2 sind die beiden Weltbosse Azuregos und Kazzak, das Ehresystem (einschließlich unehrenhafter Siege) und Rangbelohnungen für PvP geplant - sowie sehr wahrscheinlich der Schlüsselbund als Zusatzinventar für Schlüssel. Auch Ion Hazzikostas (Game Director von World of WarCraft) geht fest davon aus, dass Phase 2 noch in diesem Jahr starten wird. Eigentlich gehörte der Düsterbruch auch zu Phase 2, wurde aber vorgezogen, um den Spielern mehr hochstufige Inhalte zu geben.Letztes aktuelles Video: Video-Test