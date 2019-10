World of WarCraft Classic: Deutscher Rollenspiel-Realm steht in den Startlöchen - 4Players.de

Das anhaltende Feedback und das laute Verlangen nach einem Rollenspiel-Realm für deutschsprachige Spieler hat Blizzard Entertainment dazu veranlasst, doch einen deutschen Rollenspiel-Server für World of WarCraft Classic aufzusetzen. Der RP-Realm wird "Celebras" heißen und am 25. Oktober um 01:00 Uhr seine Pforten öffnen. Gleichzeitig werden kostenlose Charaktertransfers von Everlook, Lakeshire, Razorfen und Hydraxian Waterlords nach Celebras ermöglicht. Blizzard : "Wir haben euer Feedback gesehen und gehört: Die deutsche Community von World of Warcraft Classic hat sich einen RP-Realm gewünscht, der noch in dieser Woche eingerichtet und aktiviert wird. (...) Wir sind gespannt, wie sich die deutsche RP-Community auf dem neuen Server entwickeln wird!"Letztes aktuelles Video: Video-Test