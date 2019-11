World of WarCraft Classic: Warsongschlucht und Alteractal: Schlachtfelder werden früher freigeschaltet - 4Players.de

Die Schlachtfelder in World of WarCraft Classic werden früher als geplant ihre Pforten öffnen. In der Woche vom 9. bis zum 15. Dezember werden die Warsongschlucht und das Alteractal gleichzeitig auf allen Realms freigeschaltet. Eigentlich sollte die beiden PvP-Schlachtfelder erst mit Phase 3 zu Beginn des nächsten Jahres zur Verfügung stehen, aber da es auf einigen PvP-Servern zu großen und langen Open-World-PvP-Schlachten kam, sollen die Schlachtfelder für etwas Erleichterung im Quest-Alltag sorgen. Außerdem sollen Elementarinvasionen in Kalimdor stattenfinden. Feuer, Erde, Wasser und Luft werden jeweils im Un'Goro-Krater sowie in Azshara, Winterspring und Silithus ihr Unwesen treiben."Wir haben die Mordslust unserer Classic-Community in der letzten Woche genau unter die Lupe genommen, denn das Ehresystem hat eine beeindruckende Menge an Welt-PvP auf PvP-Realms ausgelöst. Wir sind gespannt, was in den kommenden drei Wochen noch alles passieren wird. Die meisten von uns können es kaum erwarten, sich auf die Schlachtfelder zu stürzen. Deshalb haben wir folgende Inhalte fürs Erste zurückgestellt: Sowohl den Pechschwingenhort als auch den Dunkelmond-Jahrmarkt werden wir dann Anfang 2020 hinzufügen. Den genauen Zeitpunkt erfahrt ihr in den ersten Dezemberwochen", schrieb Blizzard im Forum Letztes aktuelles Video: Video-Test