World of WarCraft Classic: Pechschwingenhort (Raid) und erster Dunkelmond-Jahrmarkt im Februar

"Klassenquests ab Stufe 50: Alle Charaktere, die Stufe 50 erreicht haben, können jetzt bei Klassenausbildern in den Hauptstädten klassenspezifische Questreihen beginnen. Als Belohnung für diese Quests könnt ihr euch einen von drei mächtigen, seltenen Gegenständen aussuchen.

Neue Rufbelohnungen: Die Fraktionshändler der Argentumdämmerung, Thoriumbruderschaft, Holzschlundfeste, Schildwachen der Silverwing und Warsongvorhut bieten euch jetzt Gegenstände als Rufbelohnungen an, die im ursprünglichen WoW in den Patches 1.6 und 1.7 eingeführt wurden.

Ewige Quintessenz: Spielercharaktere, die die Quest 'Hände des Feindes' abgeschlossen und bei den Hydraxianern den Ruf Respektvoll erreicht haben, können jetzt bei Fürst Hydraxis die Ewige Quintessenz erhalten."

Der Pechschwingenhort (BWL: Black Wing Lair) wird am 13. Februar 2020 um 00:01 Uhr auf allen Realms von World of WarCraft Classic freigeschaltet. In dem Schlachtzug warten acht Bossgegner, die im Gegensatz zu den Gegnern aus dem Geschmolzenen Kern deutlich schwerer sind - und komplexere Taktiken erfordern. Nefarian wartet am Ende der Instanz und bei ihm sollte man den Onyxiaschuppenumhang tragen, um nicht vollständig von der Schattenflamme verzehrt zu werden. Die Zugangsquest bzw. die Abstimmungsquest "Blackhands Befehl" ist bereits auf den Classic-Realms verfügbar.Folgende Inhalte werden zusammen mit dem Pechschwingenhort eingefügt:Der erste Dunkelmond-Jahrmarkt in WoW Classic beginnt Anfang Februar, und zwar am 10. Februar 2020. Die Dunkelmond-Karten für die Bestien-, Elementar-, Portal- und Kriegsfürstenkartensets können ab dem 5. Februar von Gegnern und Bossen hinterlassen werden.Letztes aktuelles Video: Video-Test