World of WarCraft Classic: Arathibecken, Zul'Gurub und Alptraumdrachen am Horizont

In World of WarCraft Classic wird demnächst das Arathibecken (PvP-Schlachtfeld) seine Pforten öffnen, in dem die beiden Fraktionen mit jeweils 15 Spielern gegeneinander antreten. Ein konkreter Termin steht nicht fest, aber die Einführung ist für die elfte Kalenderwoche geplant (09. bis 14. März; sehr wahrscheinlich am 10. oder 11. März). Zeitgleich werden die Schlachtfeldfeiertage eingeführt, bei denen wöchentlich ein Schlachtfeld im Mittelpunkt steht und mehr Ehre verspricht. Irgendwann im April soll der Schlachtzug Zul'Gurub für 20 Spieler im nördlichen Stranglethorn eröffnet werden. Im gleichen Monat werden die vier (grünen) Alptraumdrachen auf Azeroth losgelassen. Emeriss, Lethon, Taerar und Ysondre werden bei den Portalen in Feralas, Ashenvale, Duskwood und im Hinterland auftauchen. Auf dem Testserver von World of WarCraft Classic werden aktuell einige der kommenden Inhalte getestet.Letztes aktuelles Video: Angriff auf den Pechschwingenhort