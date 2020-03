World of WarCraft Classic: Blizzard ermittelt Interesse an Classic-Version von The Burning Crusade

Mit dem aktuellen Classic-Charakter auf dem vorhandenen Server weiterspielen, auf dem die Burning-Crusade-Erweiterung installiert wird - mit der Option, auf einen Classic-Server zu transferieren, der niemals über Level 60 hinausgeht.

Mit dem aktuellen Classic-Charakter auf dem vorhandenen Server weiterspielen, der niemals über Level 60 hinausgeht - mit der Transfer-Option, auf einen Burning-Crusade-Server.

Mit einem neuen Charakter auf Stufe 58 auf einem neuen Burning-Crusade-Server starten.

Mit einem neuen Charakter auf Stufe 1 auf einem neuen Burning-Crusade-Server starten.

Keine dieser Optionen.





I've rarely had to think about an answer for this long.. hmmm #WoWClassic pic.twitter.com/KncEmJpCfz



— KLRS🎙 (@Kaelaris) March 27, 2020

Blizzard Entertainment versucht das Interesse an einer Classic-Version von World of WarCraft: The Burning Crusade zu ermitteln. Eine entsprechende Umfrage ist via MMO-Champion an ausgewählte Spieler von World of WarCraft Classic verschickt worden. In der ersten Frage wird lediglich abgefragt, wie groß das Interesse an einer "klassischen Version" der ersten WoW-Erweiterung sei.Die zweite Frage wurde konkreter und drehte sich um den möglichen Übergang von World of WarCraft Classic zu World of WarCraft: The Burning Crusade (Classic) - sowie die Start-Möglichkeiten. Folgende Optionen präsentierten die Entwickler, wobei immer wieder das Überspringen der Classic-Level-Phase und eigene Server für The Burning Crusade als Möglichkeiten genannt wurden.Die Wahlmöglichkeiten lauteten:Letztes aktuelles Video: Angriff auf den Pechschwingenhort