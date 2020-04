World of WarCraft Classic: Zul'Gurub öffnet seine Tore und die Silithiden erwachen

In World of WarCraft Classic hat Zul'Gurub (Schlachtzug für 20 Spieler auf Stufe 60; Instanzneustart: drei Tage) seine Pforten geöffnet. Insgesamt 13 Bossgegner inkl. Endgegner Hakkar gilt es zu besiegen. Blizzard : "Der Eingang von Zul'Gurub befindet sich im Schlingendorntal, östlich vom Nazferitisee. Charaktere der Horde können zum Basislager Grom'gol fliegen und von dort aus den See umrunden, um den Dungeon im Osten zu erreichen. Charaktere der Allianz müssen vom Dämmerwald aus nach Süden reisen und sich dann am See in östlicher Richtung halten."Darüber hinaus findet der Anglerwettbewerb regelmäßig im Schlingendorntal statt und die vier (grünen) Alptraumdrachen werden auf Azeroth losgelassen. Emeriss, Lethon, Taerar und Ysondre werden bei den Portalen in Feralas, Ashenvale, Duskwood und im Hinterland auftauchen. Außerdem erwachen die Silithiden in den staubigen Sanden von Silithus und der Zirkel des Cenarius beginnt seine Nachforschungen. Das Ahn'Qiraj-Öffnungsevent sowie die Vorbereitung sind aber noch nicht gestartet.Letztes aktuelles Video: Der Aufstieg des Blutgottes