World of WarCraft Classic: Die Kriegsanstrengungen für Ahn'Qiraj haben begonnen

Auf den europäischen Servern von World of WarCraft Classic haben die Kriegsanstrengungen für Ahn'Qiraj begonnen. Als Vorbereitung auf die Öffnung des Skarabäuswalls in Silithus werden im Tal der Geister in Orgrimmar und im Militärviertel in Ironforge allerlei Vorräte (vorwiegend Handwerksmaterial) gesammelt.Sobald die Ressourcen für die Kriegsanstrengungen von der Horde und von der Allianz gesammelt wurden, wird die Quest 'Schlagt den Gong!' für Spieler verfügbar, die die Questreihe für die Erschaffung des Szepters der Sandstürme durchlaufen haben. Blizzard : "Spielercharaktere können eine Questreihe starten, um das Szepter der Sandstürme zu erschaffen. Das verleiht ihnen die Fähigkeit, den Gong auf ihrem jeweiligen Realm zu schlagen. Der erste Spielercharakter, der es schafft, die Questreihe abzuschließen und den Gong zu schlagen, wird zum 'Skarabäusfürst' seines Realms ernannt. Außerdem erhält er den Schwarzen Qirajiresonanzkristall, um eine reitbare Qirajipanzerdrohne zu beschwören. Sie kann in- und außerhalb des Tempels von Ahn'Qiraj verwendet werden. Spielercharaktere, die innerhalb von 10 Stunden nach dem ersten Gongschlag die Questreihe für das Szepter der Sandstürme abschließen und den Gong ebenfalls läuten, erhalten auch einen Schwarzen Qirajiresonanzkristall. Alle anderen, die die Questreihe nach Ablauf der 10 Stunden abschließen, erhalten das Reittier nicht. Aber sie erhalten weiterhin die Questbelohnungen für 'Der Schatz des Zeitlosen'. Dazu gehören eine von vier epischen Waffen, Erfahrung, Ruf und auch ein wenig Taschengeld. (...) Wurde der Gong auf einem Realm geschlagen, beginnt ein zehnstündiger Krieg als Vorbote der nahenden Krieger der Anubisath und der Qiraji. Niedrigstufige Spieler können sich im Brachland und in Tausend Nadeln in die Schlacht stürzen, höherstufige Spieler in Silithus, Tanaris und Feralas. Wenn ihr die Invasoren zurückdrängt, winken Gold, Erfahrung und Ruf bei der Fraktion Brut Nozdormus sowie eine erhöhte Chance auf seltene Beute."Nach dem Ende des Angriffs werden die Ruinen von Ahn'Qiraj (Schlachtzugsdungeon für 20 Spieler) und der Tempel von Ahn'Qiraj (Schlachtzugsdungeon für 40 Spieler) freigeschaltet.Außerdem kann man den Ruf bei der Fraktion "Brut Nozdormus" erhöhen, wenn man Silithidenknochenpanzerfragmente abgibt. Diese Fragmente findet man allerdings erst, wenn man den Kopf von Brutwächter Dreschbringer (dritter Boss im Pechschwingenhort) abgegeben hat - oder durch die Ernennung zum Hilfsagenten von einem befreundeten Spielercharakter.