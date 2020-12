World of WarCraft Classic: Gerücht: The Burning Crusade für Anfang Mai 2021 geplant

🚨TBC release date LEAKED🚨 - Talking about the Classic TBC release date leak and what it means🔥Enjoy!https://t.co/M0d9HKL9IJ



— StaysafeGG (@staysafegg) December 29, 2020





That's still coming, obviously. Staysafe got the same info I got and that obviously adds a lot of veracity to the information.



— Nano (@NanoNost) December 29, 2020

Wie es mit World of WarCraft Classic weitergehen wird, dürfte wohl offiziell auf der BlizzConline am 19. bis 20. Februar 2021 enthüllt werden, denn für WoW Classic steht nur noch der Patch 1.12 "Donner des Krieges" mit realmübergreifenden Schlachtfeldern, Open-World-PvP (Silithus und Östliche Pestländer) und einer Schurken-Talent-Überarbeitung auf dem Plan. Der letzte Schlachtzug Naxxramas hatte Anfang Dezember 2020 seine Pforten geöffnet.Allem Anschein nach wird es (wenig überraschend) im nächsten Jahr mit World of WarCraft: The Burning Crusade weitergehen. Der auf WoW-spezialisierte YouTuber Staysafe (TV) will von mehreren Quellen erfahren haben, wie und wann es mit der ersten Erweiterung für Classic weitergehen wird. Auch Nano, ein ehemaliges Mitglied von Nostalrius (Vanilla-Classic-Server), griff seine Aussagen auf und will ähnliche Informationen bekommen haben. Demnach soll der Betatest von The Burning Crusade für World of WarCraft Classic im Februar 2021 starten (passend zur BlizzConline). Der Prepatch 2.0.x für World of WarCraft Classic soll am 14. April 2021 erscheinen. Das Dunkle Portal soll sich dann am 4. Mai 2021 öffnen.Wie Blizzard Entertainment den Übergang gestalten wird, bleibt abzuwarten. Es wird erwartet , dass alle derzeitigen World of WarCraft Classic Realms auf The Burning Crusade umgestellt und einige neue TBC-Server an den Start gehen werden. Auch Server, die dauerhaft auf World of WarCraft Classic bleiben sollen, sind wohl im Gespräch, dürften aber wohl erst später zur Verfügung stehen. Blizzard hat allerdings noch keine offiziellen Angaben gemacht, wie es mit WoW Classic weitergehen wird.Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dann orientiert sich der Veröffentlichungsplan stark an dem ursprünglichen Releaseplan aus dem Jahr 2006/2007. Damals wurde Patch 1.11 mit Naxxramas am 21. Juni 2006 veröffentlicht. Am 23. August 2006 folge das Update 1.12. World of WarCraft: The Burning Crusade erschien am 17. Januar 2007 und damit knapp ein halbes Jahr nach Naxxramas.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Schlachtzug Naxxramas