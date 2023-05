World of WarCraft Classic: Erhält in naher Zukunft offizielle Hardcore-Server

World of Warcraft Classic: Hardcore-Server mit Duell-Funktion





Getrennt vom normalen WoW Classic

Vom Fan-Modus zum offiziellen Support durch Blizzard:wird noch dieses Jahr einen offiziellenerhalten. Dies bestätigten die Entwickler am Wochenende über Twitter.Bislang nutzen Spieler ein Fan-Addon, um World of Warcraft im Hardcore-Modus auf den herkömmlichen Servern zu spielen. Mit der offiziellen Unterstützung seitens Blizzard wird es jedoch voraussichtlich ab Sommer spezielle Realms für World of Warcraft Classic geben, auf denen sich Spieler einloggen und der Faszination Hardcore hingeben können. Einen genauen Termin gibt es derzeit aber noch nicht.Wer World of Warcraft Classic im Hardcore-Modus spielen will, darf sich auf eine echte Herausforderung einstellen: Ziel ist es das Maximallevel von 60 zu erreichen,– egal ob während einer Quest, in einer Instanz oder im PvP-Gefecht. Gehen die Lebenspunkte doch einmal zu Neige, dann ist man als Spieler dazu angehalten, seinen Charakter zu löschen und neuanzufangen. Überwacht wird das Ganze derzeit durch eine von Fans entwickelte Modifikation, die zudem über eigene Bestenlisten verfügt und sogar Achievements bereitstellt.Die offiziellen Hardcore-Server von Blizzard werden sich an diesem System orientieren, wie die englischsprachigen Kollegen von wowhead berichten. Demnach werdet ihr auch auf diesen mit eurem Charakter in World of Warcraft Classic lediglich ein Leben haben. Sterbt ihr, dann wird aber nicht sofort euer Charakter gelöscht, sondern ihr könnt noch als Geist durch die Welt streifen und etwa eure Gilde, sofern vorhanden, verwalten. Eine aktive Teilnahme am Spiel bleibt euch aber logischerweise verwehrt.Neu ist zudem ein Befehl namens /makgora, mit dem ihr einen anderen Spieler zum Duell auf Leben und Tod herausfordert. Anders als beim üblichen Duell, bei dem die Lebensenergie lediglich auf das Minimum von 1 fallen kann, endet hier der Kampf für einen Spieler tödlich. Der Name stammt von der orcischen Tradition, dem Mak'gora, welches ein ehrenhaftes Duell zwischen zwei Kriegern beschreibt – mit tödlichem Ausgang für einen der Teilnehmer.Laut Blizzard möchte man bei der Hardcore-Community von World of Warcraft Classic nicht zu sehr eingreifen, sondern lediglich eine offizielle Umgebung für diese Spielweise bieten. Die Hardcore-Server werden demnach auch komplett neu sein und abseits der herkömmlichen Classic-Server zur Verfügung stehen. Wann mit einem Release zu rechnen ist, bleibt aktuell noch abzuwarten.Wer hingegen mit Classic und Hardcore nichts anfangen kann, der kann sich. Dort wartet unter anderem ein neuer Raid auf euch, sowie eine Fortsetzung der Story der aktuellen Erweiterung des MMOs.