World of WarCraft Classic: Kurz nach Release: Erster Spieler der Welt erreicht Level 60 im Hardcore-Modus

WoW Classic: Hardcore – Erster Spieler erreicht Level 60 per Frost Magier-AoE-Express

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen in der vergangenen Woche endlich die besonders erbarmungslosenvonlive. Und schon jetzt ist es demder Welt gelungen, dieim Permadeath-Modus zu erreichen.Ein beeindruckendes (oder abschreckendes) Pensum von guteninvestierte er in seinen World First-Versuchdem. Dabei wählte er eine besonders, die sich letzten Endes bezahlt gemacht haben dürfte.Wie immer entbrannte auch zum Start von World of Warcraft Classic: Hardcore einzwischen schnellsten Spielern und bis zum Ende blieb es – vor allem in Anbetracht des hohen Risikos, dem sich die Speedrunner im Permadeath-Modus ( via Easyding) dauerhaft gegenübergestellt sehen – spannend. Doch mit einer Zeit von etwas mehr als einer Stunde pro Stufe konnte sichdie Krone krallen und sich für seinen Erfolg in den frühen Montagmorgenstunden gebührend in der Hauptstadt der Allianz, Sturmwind, feiern lassen.Zwar mag sich die dies im ersten Moment vielleicht nach viel anhören, allerdings war Vitochie mit seiner Zeit im World First-Rennen noch ziemlich gut dabei. Als Blizzard die WoW Classic-Serverzum ersten Mal live schaltete, war daserst nach rundbeendet – also ein gutes Stück weit länger als es dieses Mal gedauert hat. Und unter der Bedingung, nicht auch nur ein einziges Mal sterben zu dürfen, ist davon auszugehen, dass der Streamerbeim Bekämpfen der zahllosen Gegner auf seinem Weg zur Maximalstufe vorgegangen sein dürfte.Tatsächlich ist aber sogar eher das Gegenteil der Fall: Der Gnomen-Magier entschied sich zwar ebenfalls für die unter Classic- und vor allem Hardcore-Spielern besonders beliebte, die starke Schadens-, Slow- und Survival-Skills mit sich bringt, jedoch verfolgte er eine wesentlichals viele seiner Konkurrenten. So nahm er es nicht behutsam mit nur einem oder zwei Mobs parallel auf, sondern bekämpftegleichzeitig, in dem er einen, der hohen Flächenschaden verursacht und Feinde dabei verlangsamt, nutzte.Die Methode gilt seit jeher als, um schnell in WoW Classic das maximale Level zu erreichen. Jedoch reicht ein einziger unaufmerksamer Moment, um dabei mit größter Gewissheit ins Gras zu beißen – und von vorne beginnen zu müssen. Auf dem(Chubby - Stufe 57) befindet sich aktuell ebenfalls ein Magier, erst danach finden sich Schurken, Priester, Krieger und Co. im Ranking wieder. Sollte euch selbst die Lust packen, empfehlen wir euch, vorher einen Blick aufzu werfen, in dem wir die spannendsten Fragen zum Launch geklärt haben.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Schlachtzug Naxxramas